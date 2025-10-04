Джордж Клуни и съпругата му Амал се появиха на бляскаво събитие в Лондон, организирано от „The Albies“ - фондацията за правосъдие, основана от самите тях. Двамата пристигнаха, хванати под ръка в Природонаучния музей, където се проведе събитието, на вчерашния, 3 октомври.

Както винаги Амал бе изключително елегантна – за случая бе избрала кафява рокля на Versace с голи рамене и набори около талията.

Изисканият вид бе допълнен от малка златиста чантичка, златни пръстени и обеци.

Джордж Клуни, от своя страна, бе заложил на класически холивудски вид - елегантен тъмен смокинг и черни кожени обувки.

Снимка: gettyimages

Фондацията на двойката създава ежегодното събитие „за да хвърли светлина върху смелите личности от света, които, рискувайки лично, са посветили живота си на борбата за справедливост“. И отличава героите със специална награда – тази година сред носители са активистката за правата на жените от Гамбия Фату Балде, гватемалският журналист Хосе Рубен Замора и американският журналист Дърън Уокър за цялостен принос.

Появата на двойката в Лондон идва дни след като дефилира на червения килим на Нюйоркския филмов фестивал за премиерата на последния филм с участието на Клуни „Джей Кели“.

На това събитие Амал отново впечатли - този път със закачливата червена мини рокля от колекцията на Oscar de la Renta за сезон есен/зима 2025 г. Облеклото още веднъж подчерта не само стройната фигура на 47-годишната адвокатка, но и безуптречния ѝ вкус към модата.

На премиерата на комедийната драма Джордж Клуни за пореден път сподели колко благодарен е за семейството си. „Имах големия късмет да имам това страхотно семейство. И страхотни деца, които все още ме харесват“, каза полушеговото той пред People.

Премиерата на „Джей Кели“ по кината е на 14 ноември.

А кои са най-добрите роли на Джордж Клуни - да си припомним във видеото:



