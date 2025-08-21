Джордж Клуни и съпругата му Амал отново поеха към любимо място. Двойката се завърна, както всяко лято, на мястото, което отбеляза началото на любовната им история: езерото Комо в Италия. Те се върнаха във Вила Олеандра - впечатляващото им имение, разположено на едно от най-идиличните места в Европа.

Там те се установяват мирно, но и с много специална цел, която докосна света на киното и шоубизнеса. Джордж и Амал организираха европейско пътуване, което не беше само романтично. Те бяха планирали благотворително събитие, свързано с тяхната фондация „Clooney Foundation for Justice“.

Фондацията, създадена през 2016 г., има за цел да преследва извършителите на нарушения на човешките права. През последните дни целта е била да се набират средства, за да се продължи да се предлага безплатна правна помощ на нуждаещите се.

Тя е извършвала дейност в повече от четиридесет страни. Защитавала е свободата на словото и правата на жените, както и е наблюдавала и докладвала за несправедливи съдебни процеси. Проследявала е случаи, които на много места са били забравени.

Снимка: Getty Images

Амал Клуни е известна адвокатка, която е участвала в дела с огромно значение: тя е защитавала жени от язидския произход, поробени от ИДИЛ. Подкрепяла е оцелелите от зверства в Конго и Судан. Работата ѝ е международно призната и винаги е имала подкрепата на съпруга ѝ.