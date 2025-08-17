Красотата винаги е била част от женската природа. А, когато говорим за женственост и блясък, веднага можем да се сетим за красиви бижута, които допринасят за начина, по който се чувстваме.

Обеците често са първото бижу, което изниква в съзнанието ни, когато си помислим за страхотна визия. Много майки също искат да подарят на дъщеричките си това усещане за красота и женственост и искат започват да се питат кога е най-подходящият момент?

Любопитството е съвсем естествено, а истината е, че няма единен отговор. В различни култури и семейства изборът е различен. Медицината също не дава универсална възраст, но предоставя важни данни за рисковете и безопасността.

Риск от белези

Изследване показва, че съществува висок риск от образуване на келоиди при деца над 11-годишна възраст, сочи PubMed. Това са по-груби белези или по-големи дупки, които се получават при пробиване на меката част – ушната мида. Това означава, че по-ранният пиърсинг може да намали вероятността от трайни белези.

Инфекции и усложнения

Зачервяване и подуване около мястото на пиърсинга.

Болка и чувствителност – особено през първите дни след пробиването.

Инфекция – с гной, неприятна миризма или силно възпаление, най-често при замърсени инструменти или недобра хигиена.

Залепнала обеца – задната закопчалка понякога се впива и води до болезнено възпаление.

Келоиди или хипертрофични белези – по-груби или издути белези на мястото на дупката, по-чести при по-късно пробиване и при хора с наследствена предразположеност.

Секрет/течност от мястото – обикновено бистра или жълтеникава, знак за възпалителен процес.

Алергична реакция – най-често към никел или евтини метали, проявява се с сърбеж, обрив, зачервяване.

Разширяване или разкъсване на дупката – при носене на тежки обеци или при травма.

Преглед на усложнения при пиърсинг при деца и тийнейджъри, публикуван в PMC от 2022, сочи, че най-често проблеми възникват при пиърсинг с пистолет. Получават се инфекции, залепнали обеци и дори сериозни възпаления при хрущялни пиърсинги. Това прави избора на място и метод критично важен.

Кога е най-подходящо да сложим обеци?

По-безопасно да се изчака поне до 2–3 месеца, когато бебето вече е получило първите си ваксинации, сочи WebMD. Много експерти съветват да се изчака, докато детето е достатъчно голямо да поеме грижа за пиърсинга само – обикновено около 7-годишна възраст. Това намалява риска от инфекции и учи на отговорност младите.

Културни различия

В страни като Индия, Латинска Америка и части от Африка пиърсингът на бебета е традиция и символ на принадлежност. В други общества, като САЩ и Европа, обеците често се възприемат като ритуал, когато детето вече пораства, тоест се прави в тийнейджърска възраст.

