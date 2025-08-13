Нели Фуртадо e истински шампион по позитивно отношение към тялото. Популярната певица от близкото минало без капка носталгия приема „новия си силует“, сега, когато наближава 50 години и след поставената наскоро диагноза Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ). И след раждането на три деца, най-малкото от което е едва на 6.

В началото на годината Нели говори открито за външния си вид – заявявайки увереност и любов към себе си. 46-годишната поп звезда, сподели в социалните мрежи няколко свои снимки, на които позира с изрязан бански в ярък цвят. Така тя демонстрира наедрялата си фигура, подчертавайки, че се приема такава, каквато е.

И от това спечели – затвърди статута на личност, уверена в своето тяло и твърдо решена да се завърне под светлините на прожекторите след шестгодишна пауза, в която бе фокусирана върху майчинството.

И Нели вече се завърна на сцената, стартирайки наскоро лятното си турне, което ще продължи и през идната 2026 г.

От снимките и видеата, които споделя в профила си в Instagram, виждаме, че изпълнителката на „I’m Like a Bird“ е във вихъра си. И нито годините, нито променената визия успяват да я спрат. Включително и по отношение на ексцентричните сценични костюми.

Певицата смело демонстрира извивките си в къси, впити панталонки, комбинирани с тесни топ и ботуши до коленете. А за повече разкош и ексцентризъм са наметките от изкуствена материя и ресните. И, разбира се, щедрото количество бижута.

Освен застъпник на телата с по-пищни форми, Нели е защитник и на страдащите от СДВХ. Защото самата е в това състояние - нещо, което сподели през 2023 г., пише Page Six.

Певицата каза, че е диагностицирана вече като възрастен и не е приела прекалено драматично ситуацията. Вместо това се е фокусирала върху „намирането на решения“ за справяне с проблема. И е започнала да използва танците и хореографията като естествен начин срещу СДВХ. Разбрала е, че дисциплината наистина помага на мозъка.

Синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност е психично разстройство, което засяга поведението. Хората с това състояние се чувстват неспокойни, често имат проблеми с концентрацията, съня и да действат импулсивно. Обичайно се диагностицира при деца между три и седем години, но може и по-късно - дори в зряла възраст.

Защо се смята, че Леонардо да Винчи е страдал от Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност - вижте във видеото:

