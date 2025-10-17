Събуждането със сенки и подпухналост под очите е често срещан естетичен проблем, който засяга както жени, така и мъже. Макар че в повечето случаи не става дума за медицински проблем, торбичките под очите могат да повлияят на самочувствието и външния вид. Добрата новина е, че има начини да се намалят или предотвратят ефективно. Вижте как.

Какво причинява торбички под очите?

Натрупването на течности, отпускането на кожата и намаленият тонус на мускулите в областта около очите са сред основните фактори, водещи до подпухналост в лицето сутрин. Най-честите причини са:

Липса на сън

Задържане на вода в организма

Консумация на алкохол и кофеин

Алергии или синузит

Генетична предразположеност

Хормонални промени

Умора и стрес

Ефективни методи за справяне с торбички под очите

Студени компреси

Студените компреси свиват кръвоносните съдове и намаляват отока. Може да използвате:

Изстудени чаени торбички (особено от зелен чай).

Студени лъжици, поставени върху очите за няколко минути.

Хидратация и ограничаване на солта.

Пийте достатъчно вода през деня и избягвайте солени храни вечер. Това помага за регулиране на задържането на течности.

Качествен сън

Спете поне 7–8 часа на нощ. Спането с леко повдигната глава също може да предотврати натрупване на течности под очите.

Употреба на специализирана козметика

Използването на кремове за околоочен контур с активни съставки като:

Кофеин – намалява подпухналостта

– намалява подпухналостта Хиалуронова киселина – хидратира и изглажда

– хидратира и изглажда Витамин С и Е – антиоксиданти с противовъзпалителен ефект

– антиоксиданти с противовъзпалителен ефект Пептиди и ретинол – стимулират производството на колаген

Масаж и лимфен дренаж

Нежният масаж около очите, извършван с върха на пръстите или с ролер от нефрит/розов кварц, подобрява лимфообращението и премахва задържането на течности.

Медицински и естетични решения

Ако подпухналостта е хронична и не се повлиява от домашни средства, е добре да се консултирате със специалист. Сред естетичните процедури, които могат да помогнат, са:

Лазерна терапия

Радиочестотен лифтинг

Микронидлинг

Хиалуронови филъри

Блефаропластика (хирургично премахване на излишната кожа и мазнини)

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK