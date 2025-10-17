Събуждането със сенки и подпухналост под очите е често срещан естетичен проблем, който засяга както жени, така и мъже. Макар че в повечето случаи не става дума за медицински проблем, торбичките под очите могат да повлияят на самочувствието и външния вид. Добрата новина е, че има начини да се намалят или предотвратят ефективно. Вижте как.
Какво причинява торбички под очите?
Натрупването на течности, отпускането на кожата и намаленият тонус на мускулите в областта около очите са сред основните фактори, водещи до подпухналост в лицето сутрин. Най-честите причини са:
- Липса на сън
- Задържане на вода в организма
- Консумация на алкохол и кофеин
- Алергии или синузит
- Генетична предразположеност
- Хормонални промени
- Умора и стрес
Ефективни методи за справяне с торбички под очите
Студени компреси
Студените компреси свиват кръвоносните съдове и намаляват отока. Може да използвате:
- Изстудени чаени торбички (особено от зелен чай).
- Студени лъжици, поставени върху очите за няколко минути.
- Хидратация и ограничаване на солта.
Пийте достатъчно вода през деня и избягвайте солени храни вечер. Това помага за регулиране на задържането на течности.
Качествен сън
Спете поне 7–8 часа на нощ. Спането с леко повдигната глава също може да предотврати натрупване на течности под очите.
Употреба на специализирана козметика
Използването на кремове за околоочен контур с активни съставки като:
- Кофеин – намалява подпухналостта
- Хиалуронова киселина – хидратира и изглажда
- Витамин С и Е – антиоксиданти с противовъзпалителен ефект
- Пептиди и ретинол – стимулират производството на колаген
Масаж и лимфен дренаж
Нежният масаж около очите, извършван с върха на пръстите или с ролер от нефрит/розов кварц, подобрява лимфообращението и премахва задържането на течности.
Медицински и естетични решения
Ако подпухналостта е хронична и не се повлиява от домашни средства, е добре да се консултирате със специалист. Сред естетичните процедури, които могат да помогнат, са:
- Лазерна терапия
- Радиочестотен лифтинг
- Микронидлинг
- Хиалуронови филъри
- Блефаропластика (хирургично премахване на излишната кожа и мазнини)
