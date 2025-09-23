Някои знаменитости определено променят стандартите за красота. Част от най-известните дами в шоубизнеса избират да се появяват без грим на модни подиуми, премиери, както и в социалните мрежи. Тяхната увереност вдъхновява жени по цял свят да приемат естественото си излъчване и да открият свобода отвъд козметиката.

Памела Андерсън, Алиша Кийс и други знаменитости се присъединиха към кампания против употребата на грим и вдъхновяват хиляди жени по света да ги последват, съобщават от AP.

Андерсън не е против грима – просто вече го е използвала в младостта си. Затова, на 58 години, тя присъства на модни шоута и филмови премиери без грим.

„Не се опитвам да бъда най-красивото момиче в стаята“, казва Андерсън пред Vogue, преди да присъства на събитие по време на Седмицата на модата в Париж. „Чувствам това свободна. То е като облекчение.“

Снимка: Getty Images

Те не са единствените световноизвестни артисти, избрали да променят наложените норми и правила. В това число влизат и: Джулиа Стайлс.

Дженифър Гарнър

За Гарнър е известно, че избягва силния грим в ежедневието си, като често се появява на път, за спорт или просто вкъщи в естествен, неподправен вид.

Един от по-публичните случаи е на филмов фестивал в Телюрайд, където е заснета на червения килим с почти естествена визия - с много малко грим, през който се вижда всяко „несъвършенство“.

Снимка: Getty Images

В социалните мрежи също споделя моменти без грим - по-често снимки вкъщи, разходки, видеа за грижа за косата и кожата.

Тя говори и за важността на защитата на кожата, за здравето, а не само за естетиката, като изборът да се не използва много грим е и израз на комфорт, естественост и релаксация от изискванията на публичната сцена.

Ашли Греъм

Моделът Ашли Греъм също неведнъж е била снимана без грим по време на пътувания, на летища и в различни моменти от ежедневието си.

Често пубикува свои снимки без грим, където акцентът е върху естествената кожа, с лунички и без готови „ефекти“ от грима.

Тя смята, че естественият вид също може да бъде красив и стилен дори и без всички грим продукти, които често ни карат да се чувстваме по-уверени.

Джулия Стайлс

Актрисата направи рядка поява на червен килим без грим на премиерата на филма Coup! в Ню Йорк, където журналистите и феновете отбелязаха, че изглежда свежа и млада, без грим.

Тя е известна с по-естествените си визии, особено на събития, които не изискват пълна звездна козметика и пайети.

Феновете коментират, че подобни появи засилват нейния образ като актриса, която не се страхува да покаже „без филтри“ страна и че това ѝ носи допълнително уважение и симпатии.

Снимка: Getty Images

Въпросът е дали в обикновения свят, без прожекторите и камерите, е толкова лесно да сме без грим. Някои почитатели на това „движение“ и експерти споделят мнението си.

По-възрастните жени не се отказват масово от грима, но Андерсън, Кийс и други знаменитости, които се появяват в обществото без него, със сигурност вдъхновяват и други дами да ги последват. Работещите жени обаче признават, че понякога е трудно да се появят на работа без грим – особено в традиционни или по-малко креативни среди.

След COVID-19 се забелязва тенденцията, че все повече жени ходят на работа без грим, което само по себе си отразява значителна промяна в динамиката на работното място.

Множеството гримьори и експерти съветват жените със зряла кожа да поддържат хидратацията и да акцентират върху здравето на кожата си без грим.

Тези пет стъпки за ежедневна грижа са в основата за сияйно излъчване на всяка възраст:

нежно почистване на лицето

серум с витамин C за озаряване и смекчаване на малките бръчки

овлажнител със слънцезащита, допълнителен слънцезащитен крем (не забравяйте и за ушите)

гланц за устни за финален блясък

спиралата не е задължителна – само извийте миглите за обем и срешете веждите.

Личният стилист Натали Тинчър, основател на марката Bu Style, хвали Андерсън, Кийс и други знаменитости за това, че се появяват без грим и в социалните медии: „Те изглеждат прекрасно и са толкова уверени в естествеността си, че дават пример на всички жени. Казват: „Хей, какво да крия? Не трябва да го правя. Мога да избирам – без грим, с малко грим или в пълния блясък“, предават от БТА.

Снимка: Getty Images

Как да подхраните кожата си след лятото - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK