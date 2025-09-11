Криста Бел е американска певица, актриса и автор на песни, известна най-вече като дългогодишна музикална партньорка на режисьора Дейвид Линч и като „музата на Дейвид Линч“.

Коя е червенокосата муза и как започва творческия й път?

Тя е красива, енигматична, талантлива и сякаш опиянява само с присъствието си. За нея самият Линч казва, че "изглежда като мечта и пее като мечта".

Криста пее, танцува, има роли в киното - артист в пълния смисъл на думата. Открива интереса си към музиката в много ранна възраст. Майката на Криста също е певица и от дете, Бел е израснала в музикална среда. Страстта й към музиката и музикалния театър винаги й е носела душевен комфорт и чувство на вътрешен баланс.

Кариерата на Криста Бел започва на 18-годишна възраст, когато подписва за RCA Victor като вокалистка на джипси-суинг формацията 8 ½ Souvenirs от Остин, Тексас, с която записва два албума в края на 90-те и за четири години обикаля цяла Северна Америка.

Участвала е в сериала "Туин Пийкс" - в ролята на агент Тами Пристан.

Била е продуцирана от Дейвид Линч.

Съвместната работа на двамата творци датира още от знаковата песен Polish Poem от филма Inland Empire (2006)

За нея великият режисьор казва: „Когато за първи път я видях на сцената, си помислих, че е извънземна."

Любимият й уебсайт е abraham-hicks.com

Повече за екзотичната Криста Бел - вижте в интервюто с нея тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK