Криста Бел е американска певица, актриса и автор на песни, известна най-вече като дългогодишна музикална партньорка на режисьора Дейвид Линч и като „музата на Дейвид Линч“.
Коя е червенокосата муза и как започва творческия й път?
Тя е красива, енигматична, талантлива и сякаш опиянява само с присъствието си. За нея самият Линч казва, че "изглежда като мечта и пее като мечта".
Криста пее, танцува, има роли в киното - артист в пълния смисъл на думата. Открива интереса си към музиката в много ранна възраст. Майката на Криста също е певица и от дете, Бел е израснала в музикална среда. Страстта й към музиката и музикалния театър винаги й е носела душевен комфорт и чувство на вътрешен баланс.
Кариерата на Криста Бел започва на 18-годишна възраст, когато подписва за RCA Victor като вокалистка на джипси-суинг формацията 8 ½ Souvenirs от Остин, Тексас, с която записва два албума в края на 90-те и за четири години обикаля цяла Северна Америка.
- Участвала е в сериала "Туин Пийкс" - в ролята на агент Тами Пристан.
- Била е продуцирана от Дейвид Линч.
- Съвместната работа на двамата творци датира още от знаковата песен Polish Poem от филма Inland Empire (2006)
- За нея великият режисьор казва: „Когато за първи път я видях на сцената, си помислих, че е извънземна."
- Любимият й уебсайт е abraham-hicks.com
Повече за екзотичната Криста Бел - вижте в интервюто с нея тук:
