Визията на измореното момиче - "Tired girl" е нов тренд в грима, който не се опитва да прикрие умората, а напротив, той я превръща в стил. Този грим избягва идеята за безупречен тен, ярки коректори, силен блясък и перфектно нанесени линии. Вместо това подчертава сенките под очите, избледнелия тон на кожата и оставя леко размазани линии - все неща, които традиционно се крият, сега са акцента във визията.

Гримът около очите е размазан, със сенки в сиви, тъмни земни тонове, които са насочени да изглеждат натрупани или неравномерни. Кожата остава матова или слабо покрита, за да се покаже текстурата, възможни са и леко сиви контури. Устните може да са с приглушени, студени тонове - лилаво, кафеникаво-лилаво или нюд, без ясно дефинирани линии. Всичко е стил “недоизграден”, с усещане, че нещата са направени набързо, случайно, почти без старание.

Снимка: Getty Images

Този стил резонира силно с поколение, което е уморено от перфектните филтри, от изискванията да се изглежда винаги свежо и готово за снимка. "Тired Girl" е начин за изразяване на автентичност, на това, че човек може да покаже несъвършенства, умора и пак да се чувства красив.

Снимка: Getty Images

Как да постигнете този стил?

Не припудряйте прекалено очите - акцентирай върху сенки под долната линия на окото.

Изберете основа, която е леко по‑светла и остави тъмните области недостатъчно прикрити, това ще контрастира и ще подчертае цялостната визия.

Използвайте студени тонове за устните и сенките - лилаво, сиво‑кафяви нюанси.

Снимка: Getty Images

Дали този тренд ще запази своето място в света на модата

Никой не може да предвиди дългосрочно колко ще продължи тази мода, но за момента “Tired Girl” дава възможност за освобождаване от очакванията за непрекъсната “съвършеност” и помага на жените да се чувстват по-свободно в кожата си.

Повече за новите тенденции в грима - вижте тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK