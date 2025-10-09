Стресът е неизбежна част от живота. И макар да е нещо нормално, понякога може да окаже сериозно влияние върху цялостното здраве. Затова е толкова важно да знаем как да го управляваме ефективно и как да реагираме правилно в напрегнати ситуации.

В следващите редове ще разгледаме какво се случва в организма, когато е под стрес, какво представляват адаптогените и как те могат да помогнат, както и кои са най-добрите витамини и хранителни добавки за справяне със стреса.

Какво се случва в тялото по време на стрес?

Емоционалният стрес – например загубата на работа – е много различен от физическия, като счупване на крак. Не всеки стрес е непременно вреден. В опасни ситуации сигналите му включват механизма „бий се или бягай“, който помага на тялото да реагира адекватно. А в такива, които не са животозастрашаващи, може дори да ви мотивира да се трудите по-усърдно. Въпреки това, когато е продължителен, емоционалният стрес често се проявява и чрез физически симптоми.

Усещайки стрес, тялото освобождава хормони. Процесът започва, когато централната нервна система се активира в отговор на стресова ситуация. Хипоталамусът в мозъка изпраща сигнал до надбъбречните жлези да отделят кортизол и адреналин – хормоните на стреса.

Тялото реагира, като насочва кръвта там, където е най-необходима – към сърцето и мускулите. Когато напрежението отмине, нервната система се връща към нормалното си състояние. Ако обаче стресът е постоянен, организмът остава в състояние на хронично напрежение.

Хроничният стрес – или стресът, изпитван продължително време – може да доведе до сериозни сърдечно-съдови проблеми. Постоянно ускорената сърдечна честота, високите нива на стресови хормони и кръвно налягане натоварват организма и могат да му нанесат трайни щети.

Какво представляват адаптогените и как действат?

Адаптогените са природни растителни вещества, които помагат на организма да се адаптира към стреса и да възстанови баланса си. За да бъде определено като адаптоген, едно растение трябва да е нетоксично, да оказва благоприятен ефект върху тялото и да подпомага адаптацията му в момент на напрежение.

Множество клинични изследвания доказват, че адаптогените оказват положително въздействие в условия на стрес и умора.

Какво е ашваганда?

Ашвагандата е един от най-популярните адаптогени за справяне със стреса. Тя е широко използвана в Аюрведа, а днес е позната по целия свят като средство за адаптация на организма към напрежение и за поддържане на цялостното благосъстояние.

Съвременни проучвания показват, че концентриран пълноспектърен екстракт от корен на ашваганда повишава устойчивостта на организма към стрес.

Solgar® Stress and Anxiety Relief съдържа 600 mg стандартизиран екстракт KSM-66® от ашваганда. Това е клинично изследвана форма на билката, която подпомага справянето с моментен стрес, поддържа спокойното настроение и помага за нормални нива на кортизола.

Как действат витамините от В-комплекс?

Витамините от група В са осем на брой, всеки от които изпълнява важна роля за организма. B1, B2, B3, B6 и B12 подпомагат нормалното функциониране на нервната система, което е ключово за справянето със симптомите на стреса.

В едно изследване участниците, които приемали комбинация от ашваганда и витамини от група В в продължение на четири седмици, съобщили за 19% намаляване на усещанията за стрес.

Solgar® B-Complex Stress Formula with Vitamin C предлага петте ключови витамина от група В за ежедневна подкрепа при моментен стрес, както и 500 mg витамин C за здрава имунна система.

Други начини за намаляване на стреса

съставете списък със задачи – ако усещате, че сте затрупани с отговорности, опитайте да си направите подробен план и изпълнявайте точките една по една, на малки и лесноизпълними стъпки;

медитирайте – съсредоточаването върху настоящия момент ще ви помогне да започнете деня с благодарност и продуктивност;

погрижете се за себе си – балансираното хранене, редовните упражнения и достатъчният сън са ключови за справянето със стреса;

поискайте помощ – често сами си създаваме допълнително напрежение, защото се страхуваме или срамуваме да поискаме съдействие. Научете се да споделяте и да се обръщате към близките си, когато ви е трудно.

Продуктите споменати в този текст не са предназначени за диагностициране, лечение, излекуване или предотвратяване на заболявания, а изцяло с информационен и опознавателен характер.