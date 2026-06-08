Белият цвят е вечна класика, която неизменно се завръща всяко лято. Свеж, елегантен и лесен за съчетаване, той носи усещане за лекота и изтънченост дори в най-горещите дни. От ефирни ленени рокли до изискани градски визии, белите дрехи остават предпочитан избор както за ежедневието, така и за специални поводи.

Неслучайно модни икони и кралски особи - като кралица Летисия, продължават да залагат на този безупречен нюанс, който никога не излиза от мода.

Преди два дни Летисия се присъедини към съпруга си, испанският крал Фелипе VI, и двете им дъщери – Леонор и София в Мадрид, за да посрещнат папа Лъв XIV при историческото му посещение в Испания. За специалния повод тя избра изящна дантелена рокля от луксозната испанска марка The 2nd Skin Co. Любопитно за бранда е, че е създаден от архитект и юрист. Дизайнерското дуо Antonio Burillo и Juan Carlos Fernández идват от напълно различни професии – архитектура и право. Това обяснява защо дрехите им имат перфектни линии, структурирани силуети и архитектурна чистота. Те буквално „строят“ рокли.

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Кралицата бе въплъщение на изтънчеността в роклята с дълги ръкави от гипюрена дантела и ефектен колан на талията, който подчертаваше силуета ѝ. Летисия съчета красивата дреха с класически бели обувки тип slingback, характеризиращи се с отворена пета и каишка, на испанската марка Magrit.

Снимка: Getty Images

Любопитното е, че дизайнерската рокля би могла да бъде вдъхновение за всяка бъдеща булка – и да послужи и като модерна сватбена рокля. Подобни модерни силуети, включително модели с миди дължина, са все по-предпочитани от съвременните булки.

Кралица с устойчив подход към модата

Не за първи път испанската кралица облича тази рокля за официално събитие. Тя я носи и по време на държавно посещение в Египет през септември 2025 г. Тогава тя стилизира дизайнерската дреха по малко по-различен начин, съчетавайки я с обувки в телесен цвят вместо с бели.

Все по-често известни личности правят избора да носят свои дрехи втори път или да обличат аутфити, носени на ревюта и други събития. Това се прави с цел да се покаже отношение към природата и прекаленото и ненужно натрупване на дрехи. Кейт Мидълтън е една от световноизвестните дами, които често могат да видат видени на различни поводи с еднакви дрехи.

Още една вдъхновяваща бяла рокля

За втория ден от посещението на папата - 7 юни, Летисия отново заложи на белия цвят.

Снимка: Getty Images

Класическата вталена драха се отличаваше с копчета отпред, висока яка и колан. Обувките отново бяха тип slingback в телесен цвят, а чантата съответстваше на цвета на роклята.

Не за първи път кралица Летисия избира бялото при среща с папа Лъв XIV – тя носеше този цвят при посещението си във Ватикана през 2025, както и в началото на настоящата година. Обичайно протоколът изисква в подобна ситуация жените да носят черно.

Снимка: Getty Images

Летисия обаче се възползва от „привилегията на бялото“ (il privilegio del bianco) – традиция във ватиканския протокол, която позволява на определени жени да носят бяло като знак на почит и уважение към католическите монархии, като същевременно символизира чистота, невинност и мир.

Право на тази привилегия имат испанската кралица София, белгийските кралиците Матилд и Паола, Мария Тереза и великата херцогиня Стефани от Люксембург, както и принцеса Шарлийн от Монако.

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