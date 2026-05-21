България има много поводи за гордост - от богатата си култура и таланти до все по-смелото си присъствие на световната сцена. И модата не прави изключение. Родните дизайнери и брандове все по-уверено привличат вниманието на международния елит, доказвайки, че стилът няма граници.

Поредният пример идва директно от червения килим в Кан, където италианската звезда Елетра Ламборгини се появи с обувки на българска марка - впечатляващ знак, че българската мода уверено върви редом до световните тенденции.

Певицата, модел и телевизионна личност направи впечатляваща поява на 79-ия Филмов фестивал в Кан – в скулптурна рокля с фина сребриста бродерия от мъниста на дизайнерската къща Tony Ward Couture и обувки на българския бранд „Ингилиз“ от Пещера.

Елетра бе избрала модел от новата колекция - PATTY, сандали на платформа от сребърна метализирана естествена кожа. Моделът перфектно допълваше нейната увереност, блясък и смела женственост на една от най-престижните сцени в света.

От „Ингилиз“ са изключително щастливи и с гордост пишат във Facebook страницата си: „Моменти като този ни напомнят докъде могат да стигнат майсторството, визията и страстта.“

Броени дни преди това, DARA стъпи на друг емблематичен килим – тюркоазеният на „Евровизия“ с обувките на българската марка.

Певицата избра моделът VESPER, изработен от черна и кожа в актуалния цвят „мока мус“, за откриващата церемония във Виена. Обувките перфектно завършиха впечатляващата ѝ визия, вдъхновена от кукерската традиция. Момент, който още тогава подсказа, че светът е готов да погледне към България по нов начин.

Дизайнерите на бранда са убедени, че победата на DARA „съвсем не е случайна“. „Тя дойде с ясно присъствие, със смел артистичен език и с онова усещане за идентичност, което не може да бъде копирано. От препратките към българската традиция до модерната визуална естетика, всичко в това участие показа България по начин, който светът рядко е виждал - съвременна, емоционална, силна и уверена“, написаха те в социалните мрежи.

И са убедени, че има още много какво тепърва да показват на света – „особено когато културата, музиката, дизайнът и смелостта говорят в един глас“.

И червеният килим, на който стъпи DARA в София - за да се срещне с българските фенове, часове след победата:

