Безумно талантливата DARA вдигна цял свят на крака с изпълнението на песента си Bangaranga и победата на конкурса "Евровизия" 2026. Интригуваща хореография и завладяващо присъствие - така водещите европейски и световни медии определиха представянето на певицата на големия финал.

Всички говорят за нейния успех, тя буквално е в центъра на световните медии. Сутрешните новини започват с нея, социалните мрежи са заляти от публикации - снимки, клипове и дълги постове за постиженията и таланта на DARA. BBC побързаха да отбележат, че DARA е събрала 516 точки и е спечелила конкурса с главозамайваща преднина пред втория в класирането - Израел. Но и това не е всичко - еуфорията около нея продължава с пълна сила...

Снимка: Reuters

MTV нарича DARA "Кралицата на Bangaranga"

Гигантите MTV публикуваха специален пост в Инстаграм страницата си, с който изразиха огромната си възхита от изпълнението на фурията DARA и нейната емблематична Bangaranga, която определено ще помним дълго време. Те определят певицата като "Кралицата на Bangaranga". Под публикацията имаше вълна от позитивни коментари, написани от българи, които не спряха да подкрепят DARA - от първия до последния миг.

Sky News пък обърна особено внимание на това, че България е "унищожила" Израел във финалната драматична развръзка при обявяването на резултата от зрителския вот. CNN споделиха своето емоционално послание към DARA с думите:

"Единственият език, на който всички говорим, е този на музиката!"

Снимка: Getty Images

Припомняме, че DARA не просто спечели Евровизия – тя промени начина, по който Европа и светът гледат на българската поп музика. С впечатляващите 516 точки и рекордна преднина от 173 точки пред второто място, победата ѝ влиза директно в историята на конкурса. Още по-впечатляващо е, че певицата успя да обедини вота както на журито, така и на публиката – рядко постижение, което говори за силата на песента Bangaranga.