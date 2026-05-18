Всички говорят за DARA! А DARA вдигна наградата на "Евровизия" с увереност, която изглежда непоклатима. „Аз избрах тази реалност и я построих за себе си по такъв начин“, каза тя в "Тази сутрин". И в гласа ѝ няма нито поза, нито преувеличение - само истина.

Подготовката за "Евровизия" - месец и половина в Атина

DARA говори за Евровизия с уважение, но и с благодарност към екипа, който стои зад нея. Това не е просто конкурс. Това е система, в която всеки детайл е важен, а всяка роля - ключова.

Подготовката й включва месец и положива живот и тренировки в Атина. Там е напълно изолирана от шум, мнения и очаквания и изцяло концентрирана върху работата си. Признава, че подготовката е била като за Олимпиада.

„Исках да се абстрахирам от всяко мнение - положително и отрицателно. Исках да съм изцяло концентрирана върху процеса на работа. „Евровизия" е като Олимпиада! Тренираш тялото си да издържа. Затова когато се качих на сцената, бях супер спокойна. Това си е цяла наука!“

В Атина тренира като професионален атлет - по 8 часа работа всеки ден. Сутрин започва със спринтове, с които цели да увеличи дихателния си капацитет. Работи с двама педагози - Искра Милкова – за отваряне и позициониране на гласа и Виктория (Гърция) – за издръжливост и контрол. Танцьорите и режисьорите й са от Стокхолм — екип, който знае как се прави модерно, различно и запомнящо се шоу.

"Най-голямото ми притеснение беше да не направим нещо вече виждано и клиширано. "Бангаранга" е луда песен - ако направиш нещо типично диво, ще е очаквано. Искахме контраст. Това беше най-големият плюс."

Любовта на съпруга й - най-силният двигател

На 17 май, когато ДАРА печели "Евровизия" има и друг, много специален повод за нея - годишнина от сватбата й. Именно нейният съпруг е, човекът, който я е насърчил най-много за участие в конкурса и я е подкрепял най-силно.

„Това е неговата награда. Ако не беше той - нямаше да участвам. Каза ми, че задължително трябва да отида и че ще го спечеля. В 4 сутринта му казах, че няма да ида. Той се побърка! Караше се и на мен, и на Саня, че трябва да отидем. Много го обичам. Той знае какво искам да му кажа - няма нужда да разкривам тук любовните отношения.“

Какво следва: "Гласът на България", албум, световни лейбъли

DARA не спира! "Евровизия" е само първата крачка от всичко голямо, което я чака.

След два дни започват снимките на „Гласът на България“ , където тя отново ще е треньор.

Продължава работата си по своя нов албум , който скоро ще бъде факт.

Към нея вече има интерес от най-големите лейбъли в света.

„Светът в момента изглежда много малък. Виждам пред себе си нещата бистро, ясно и имам избори.“

Иван Лечев, другият от треньорите в "Гласът на България" ѝ пожелава "Грами". DARA се засмя искрено на това и благодари. Защото просто знае, че че е възможно! Ние също!

