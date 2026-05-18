Златното момиче в художествената ни гимнастика Катрин Тасева показа огромно бременно коремче по бански на плажа в Маями. Бившата гимнастичка е на т.нар. “babymoon” – бебешки меден месец или иначе казано - почивка преди да се роди бебето.

„Блясъкът на Маями този път е различен“, написа 28-годишната грация от Самоков, показвайки снимки в розов бански и черен бански, добавяйки таг tbt, загатвайки, че по време на първата си бременност също е посетила популярната слънчева дестинация в щата Флорида, САЩ.

Катрин Тасева – прелестна и сияеща в очакване на второто си дете (СНИМКИ)

Бившата гимнастичка впечатли с красива визия в цял бански с малки блестящи камъчета, както и каубойска шапка също в розово.

Снимка: Инстаграм

Тасева обяви, че е в очакване на своето второ дете навръх Великден, когато показа наедрялото си бременно коремче и написа в социалните мрежи „Този Великден… с малко повече розово и много повече любов“.

Катрин Тасева, която официално прекрати спортната си кариера в края на 2021 година, стана майка за първи път през 2023 година. Синът й Николай се роди през юни месец и това лято ще навърши 3 години.

Снимка: Инстаграм

Златното момиче Катрин Тасева стана майка на момченце

Катрин Тасева обяви, че очаква първото си бебе в началото на януари 2023 година. Няколко седмици преди това бившата спортистка получи предложение за брак от приятеля си Станислав Сивков в центъра на Пловдив, в присъствието на приятели на двойката, облечени като Дядо Коледа.

Преди да се отдаде на щастливи мигове и майчинство, Катрин Тасева преживява труден период по време на ковид пандемията. През март 2020 г. тя се раздели с бореца Николай Щерев, който няколко месеца по-късно почина от ковид.

Снимка: instagram.com/taseva.k

 

„Много се обичахме, въпреки че бяхме разделени. Той беше много важна част от моя живот. Бяхме сгодени и много ми е помогнал да се изградя като личност. Той беше много грижовен човек. По всякакъв начин се раздаваше, не само за мен, а за приятели и за всеки. Беше много сърцат човек, истински мъжкар. Искахме да отидем заедно и на олимпийските игри, дори той да не участва. Новината, че той е в болница ми се отрази зле. Бях много разстроена и притеснена“, сподели Катрин през септември 2020 г. в „Преди обед“ по bTV.

Тасева е сребърна медалистка от Европейското първенство през 2017 г. на лента, бронзова медалистка в многобоя от финала на Гран при през 2019 г., победителка в сериите на Световната купа през 2019 г. в многобоя и на топка, както и двукратна победителка (2018, 2019) в сериите на Световната купа на лента. Тасева има множество медали от Европейските игри, шампионка е на България за 2018 г. и четирикратна (2016, 2017, 2019, 2020) вицешампионка на страната в многобоя.

Катрин Тасева показа какви упражнения прави след раждането

След като се оттегля от спорта през 2021 г. работи като треньор по художествена гимнастика.

Вижте кои са момичетата от отбора по естетическа гимнастика: