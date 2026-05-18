Тя е европейска шампионка на 100 м в Хелзинки 2012 г., европейска шампионка в зала на 200 м. в Мадрид 2005 г., национална рекордьорка на България на 100 м и 200 м в зала и участва в пет олимпиади - Атина (2004), Пекин (2008), Лондон (2012), Рио де Жанейро (2016) и Токио (2020). Ивет Лалова-Колио е едно от най-разпознаваемите лица на българския спорт през последните две десетилетия. За мнозина тя е символ на бързина, дисциплина и непримиримост, но извън пистата спортната легенда изгражда и друг образ - този на жена, която успява да запази личния си живот далеч от скандали, шум и евтина публичност.

Историята й извън спорта е история за дългогодишна любов, семейство, лоялност и постепенното преминаване от живота на професионален спортист към този на съпруга и майка. Именно тази по-човешка страна на Ивет през последните години започва да вълнува все повече хора. Защото Ивет Лалова-Колио е не само една от най-бързите жени в света, но и дама, която умело балансира между спорта, семейството и най-новата си роля - тази на майка.

Началото - момичето, което избра спорта

Ивет Лалова е родена на 18 май 1984 г. в София в семейство, в което спортът присъства още от ранните години. Баща й Мирослав Лалов е спринтьор, а майка й е състезателка по многобой. Самата Ивет многократно е казвала, че дисциплината и спортният режим са били естествена част от детството й. Още като тийнейджърка тя прави впечатление с изключителен талант, а след европейските и световните си успехи постепенно се превръща в една от най-известните българки в международния спорт.

Въпреки огромната популярност, Лалова винаги пази сравнително дискретен личен живот. За разлика от много публични личности, тя рядко допуска медии дълбоко в интимното си пространство и почти никога не използва личните си отношения за публичен ефект.

Голямата любов - Симоне Колио

"Без теб съм като капка, заедно сме океан!" - така говори Ивет за любимия си мъж. Най-значимата връзка в живота на Ивет Лалова е тази с Симоне Колио - италиански спринтьор и национален състезател на Италия. Двамата се запознават покрай леката атлетика и международните състезания. Общият им живот започва постепенно, далеч от показността и шумните светски истории.

Ивет неведнъж е подчертавала, че именно спортът е помогнал на двамата да се открият истински. В интервюта тя обяснява, че човек, който не е минавал през професионалния спорт, трудно може да разбере напрежението, самотата, постоянните пътувания, и огромната психическа цена на високото ниво. В интервю за bTV Sport Лалова казва: „Семейният живот ме направи по-уверена.“

Тя често говори за Симоне с уважение и нежност, а не с показна романтика. Това е една от причините връзката им да изглежда толкова стабилна през годините.

Двамата са заедно от 2009 година, когато се запознават. Четири години по-късно се женят на приказно празненство в италианския град Риети.

Любов, изградена върху партньорство

Ивет и Симоне сключват брак през 2013 г. За разлика от много популярни двойки, двамата рядко влизат в светски скандали и почти никога не използват личния си живот за медиен шум. Това, което прави впечатление в отношенията им, е усещането за спокойствие и уважение.

В интервю Ивет разказва с усмивка как Симоне й е готвил, докато не се е влюбила неусено в него.

"Той готвеше в началото. Сигурно за да ме впечатли. Готвеше основни ястия, страхотна паста. После се влюбих и не знам какво се случи. Сменихме си местата. Шегувам се. Но аз всъщност обичам да готвя. Той не харесва много храни и затова постоянно трябва да вдигам нивото си“, споделя лекоатлетката в интервю за The Dubai Talk Show.

В друго интервю тя описва съпруга си като изчезващ вид и допълва, че много рядко се срещат такива хора.

"Симоне е изчезващ вид. Прекрасен човек, който е възпитан да не поставя на първо място себе си. Винаги да бъде за другите - да се грижи за другите, да дава, да бъде там за тях", казва Ивет.

"Много рядко се срещат такива хора. Това беше първото нещо, което ме грабна в него - липсата на его", допълва Лалова.

"Родителите на Симоне имат по 7-8 братя и сестри. Наистина една голяма италианска фамилия. Винаги съм се чувствала част от нея, много добре приета. През последните години усещам още по-голяма сплотеност, което дава много енергия и подкрепа", допълва Лалова.

„Италия ми дава спокойствие, хубава храна, чист въздух. Усещане за семейство, което тук нямам като пример. Там семейството наистина е всичко. Откакто загубих баща ми, семейството ми е още по-сплотено", споделя Ивет.

Най-тежкият период - травмата от 2005 година

Един от най-драматичните моменти в живота на Лалова идва през 2005 г., когато по време на тренировка тя чупи бедрената си кост след сблъсък с друг състезател. Травмата е толкова тежка, че много специалисти се съмняват дали изобщо ще може да се върне към професионалния спорт. Самата Ивет по-късно признава, че това е бил период на огромна психическа борба.

В интервю тя казва: „Спортът ме научи на всичко в този живот“.

Именно в такива моменти ролята на близките хора става огромна. Лалова многократно е подчертавала, че подкрепата на семейството и на най-близките й хора е била решаваща.

Темата за майчинството

Дълго време Ивет Лалова поставя кариерата си на първо място. Тя продължава да се състезава на високо ниво значително по-дълго от много други спринтьорки. С времето обаче започва все по-често да говори за желанието си да има дете.

В интервю тя признава: „Да бъда майка е нещо, което чакам от много дълго време“.

Тези думи показват една по-различна страна на Лалова - не само шампионката, а жената, която постепенно започва да търси нов смисъл извън спорта.

"Един от най-ценните съвети ми е дала моята майка. Тя винаги ми е казвала: "Вярвай, че няма невъзможни неща". Винаги съм й се дразнила, че го е повтаряла няпрекъснато, но то е вярно. Защото много често ние си поставяме някакви граници или лимити. Но защо? Защото някой не е повярвал в нас или ние не сме повярвали в себе си. Няма невъзможни неща", категорична е Ивет.

Бременността - нов етап в живота й

Когато става ясно, че Ивет и Симоне очакват дете, новината предизвика огромен интерес у нас. Мнозина приемат това като естествено продължение на една красива и стабилна любовна история. Самата Ивет говори за бременността си с неподправена емоция. В свое интервю тя казва: „Да съм бременна е невероятно красиво“.

Тя признава също, че въпреки дългогодишната си спортна подготовка, бременността е преживяване, за което никой не може да бъде напълно подготвен.

Раждането на Тиаго

На 24 април 2024 г. Ивет Лалова и Симоне Колио стават родители на момченце - Тиаго. Новината е посрещната с огромна радост както от българската публика, така и от международната лекоатлетическа общност. След раждането на сина си Ивет започва все по-често да говори за майчинството като за най-важната промяна в живота си. В интервю тя признава, че детето е донесло напълно нова перспектива и нов вид щастие.

С раждането на Тиаго приоритетите й постепенно се пренареждат. Къщата понякога остава на заден план, но любовта и времето, прекарано със сина й, са безценни. Откакто вече е в ролята на майка, Ивет Лалова иска да признае на всички жени, които имат деца, че те са страхотни. Тя споделя, че майчинството е най-голямото предизвикателство, но също така и най-голямата награда. Малкият Тиаго бързо расте, а според Ивет има доста специфичен вкус.

Животът на Ивет и Симоне преминава между България и Италия, но и двамата се радват да прекарват време в родината на спортистката.

„Харесва му шопската салата“, признава Ивет за съпруга си.

Ивет споделя, че с Тиаго преоткрива радостта от пътуванията - всяко летище и ново място са приключение, видяно през неговите очи. През януари 2025 г. тя публикува видео, в което 9-месечният Тиаго пълзи по лекоатлетическата писта - момент, който за нея е сбъдната мечта. Синът им вече ги придружава на спортни събития, включително Европейското първенство по лека атлетика в Рим.

Синът на Ивет Лалова - 2-ри рожден ден с Ерос Рамацоти

Само преди броени седмици синът на българската легенда в леката атлетика Ивет Лалова-Колио се запозна със звездата на италианската музика Ерос Рамацоти навръх втория си рожден ден. Съпругът на европейската шампионка Симоне Колио, който е огромен почитател на сънародника си, сподели за щастливото събитие в социалните мрежи.

Трогателната срещу между Рамацоти, Симоне, Ивет и 2-годишния Тиаго е била само часове преди 62-годишният изпълнител да излезе на сцената, за да изнесе голям концерт в София на 24 април.