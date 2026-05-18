В последните дни едно е името, което звучи отвсякъде: DARA. И няма как да е иначе, предвид огромния, исторически успех, който постигна певицата на „Евровизия". И истински щастливи са онези, които имат възможност са се срещнат лично с нея - броени часове след триумфа ѝ.

Сред щастливците са и водещите на „Преди обед“. Изненадващо, DARA се появява в студиото, предизвиквайки вълна от емоции. А поводът е специален – рожденият ден на Петър Дочев.

Изпълнителката на „Bangaranga“ прегърна водещия и му честити рождения ден. „Прекрасно е, че те виждам“, казва трогнатият Дочев. „При това в контекста на такава невероятна еуфория.“

DARA не скри, въпреки умората и натрупаното напрежение, колко щастлива се чувства от всичко случило се. И дори намира сили да се пошегува. „След победата не гледах телевизия, но въпреки това успях да разбера, че съм била сатанистка“, казва тя с усмивка.

А повод за изказването ѝ е прическата на водещата Оля Малинова – тя има същия малък, спираловиден кичур на челото си, който се превърна в запазена марка на DARA. И който, според някои, е „препратка“ към числото на дявола. „Любопитно, че тази заврънтулка я нося поне от три години насам“, споделя още певицата.

Пътувайки към България, Дара е била допусната в пилотската кабина на самолета. На летището вижда кукери, които са основното вдъхновение за роклята, с която минава по тюркоазения килим на „Евровизия“. Говори и за танцьорите, с които дели сцената на своя триумф. „Вече ми липсват!“, сподели тя.

Пред DARA предстоят куп нови ангажименти – включително и участие в шоуто „Гласът на България“, чиито снимки започват съвсем скоро. „Почивка няма. Но това е страхотно, аз обичам да живея живота на макс!“



