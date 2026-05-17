"Дара доведе Евровизия в България! Нека празнуваме този исторически момент и да се обединим веднъж завинаги така", както трябва да бъдем, написа във Фейсбук естрадният и оперен изпълнител Орлин Горанов по повод победата на Дара на „Евровизия".

„С ръка на сърцето - абсолютно феноменално, прекрасно и вълнуващо! Връх за нашата държава! Браво, Дара! Браво, наше българско дете, което загърби думите, които раняват, и успя да представиш достойно своите сънародници, макар някои от тях да те дърпаха с корабни въжета назад", обърна се Орлин Горанов към българския победител в 70-то издание на песенния конкурс, който тази година се проведе във Виена.

„Дара доведе „Евровизия" в България! Нека празнуваме този исторически момент и да се обединим веднъж завинаги така, както трябва да бъдем. Щастлив съм! Успех, мило дете!", написа изпълнителят.

Както съобщихме, в ранните часове на деня Лили Иванова също поздрави Дара. И други български творци отправиха благопожелания към българския победител на „Евровизия".

Победата на България на „Евровизия" дава право на страната да бъде домакин на следващото издание догодина. „DARA и Bangaranga спечелиха сърцето на жури и публика и триумфираха на 70-ото издание на песенния конкурс. За първи път победител печели категорично вота и на журито, и на публиката", отбеляза на сайта си БНТ. Националната телевизия организира участието на страната в песенния конкурс и излъчи събитието на живо от австрийската столица.

„Искам да ви кажа „Добре дошли в София следващата година!“, каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова във Виена на официалната пресконференция на победителите след финала на „Евровизия 2026“.