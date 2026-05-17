Певицата DARA накара цяла България да се гордее с победата си тази година на песенния конкурс "Евровизия" във Виена с песента "Bangaranga".

Примата на българската поп музика Лили Иванова, която изпрати специални пожелания на DARA преди участието й на конкурса, сега не пропусна да я поздрави за победата и и да й пожелае още много успехи в бъдеще..

"Исторически успех за България! Поздравления за победителя в Eurovision Song Contest - младата и много талантлива българска певица DARA! Скъпа Дара, от сърце ти пожелавам още много, много успехи!", не крие вълнението си Лили Иванова от представянето на певицата.

България спечели тазгодишното издание на „Евровизия“, а Дара се представи с песента Bangaranga и събра общо 516 точки, като получи най-висока подкрепа както от международното жури, така и от зрителския вот.

На второ място се класира Израел с 343 точки, а на трето – Румъния.

DARA официално е победител на Евровизия 2026 г.! България празнува! Има артисти, които се раждат за сцената. Има и такива, които я превръщат в дом, защото нямат друг избор. DARA е и двете. Момичето от Варна, което някога пееше в детската си стая, снощи пя на финала на Евровизия – най‑голямата музикална сцена в Европа. И донесе щастие на цяла България.

От Варна до първото място на "Евровизия": необикновеният и труден път на DARA. Тя донесе щастие на цяла България, но ето откъде тръгна:

Вижте повече за победата на Дара в световните медии в следващото видео: