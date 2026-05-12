Певицата DARA представя България тази година на песенния конкурс "Евровизия" 2026 във Виена с песента "Bangaranga". И всички не спират да се вълнуват за това - от фенове до известни изпълнители в България и по света. Но какво се случва, когато най-голямата на българската естрада също има мнение?

Голямата Лили Иванова също изпрати специални пожелания на DARA.

Какво й пожела Лили Иванова?

"Успех на младата и талантлива певица DARA / Darina Yotova! Скъпо българско момиче, България се гордее с теб! Бъди щастлива и … БАНГАРАНГА!"

Лили Иванова постави и много сърчица накрая на поста си във Facebook, в знак на горещи чувства към DARA. Само за час постът й бе харесан от повече от 6000 души. И с това реакциите имне спират. С пожелания за успех, с коментари се присъединиха и още много от феновете на Лили Иванова.

Музикалният конкурс „Евровизия“ успя да превърне центъра на Виена в сцена на грандиозен моден парад. Тазгодишната откриваща церемония, проведена по традиционния тюркоазен килим, съчета блясък, театралност и национална идентичност - в едно незабравимо шоу. Тюркоазеният килим се простираше от емблематичния Burgtheater, националният театър на Австрия, до кметството на града, постави началото на едно от най-зрелищните откривания в историята на конкурса. Десетки хиляди фенове, телевизионни екипи и фотографи наблюдаваха как делегациите дефилират в пищни костюми, авангардни рокли и смели артистични визии.

Роклята и обувките на DARA - забележителни!

Поп сензацията DARA премина по килима с емблематична рокля, свързана с българската традиция с кукерите. Визията ѝ е била внимателно обмислена месеци наред. Певицата споделя, че основната идея е била да представи елемент от българската култура по модерен и сценичен, дори нетипичен начин.

"Казах си - през 2026 г. ще съм кукер, но с модерна интерпретация“, споделя тя в Инстаграм профила си, където публикува своя снимка и детайли за цялостната визия. Тоалетът комбинира авангардни силуети, сценичен блясък и препратки към традиционните кукерски костюми, които символизират прогонването на злото и новото начало в българския фолклор.

на ток в мока мус и черна кожа. Визията й е своеобразна среща на наследство и съвременна артистичност. Обувките й са ръчно изработени в семейна фабрика в България. Те са създадени със скулптурна прецизност, модерна женственост и внимание към всеки детайл. На откриващата церемония на Eurovision 2026 във Виена тя бе обута с INGILIZ VESPER обувки.

DARA и „Гласът на България“

За пети пореден път DARA ще бъде част от треньорския състав на музикалния формат „Гласът на България“. Тя се утвърди като едно от най-разпознаваемите и успешни лица на шоуто. DARA, която се присъединява към формата още през 2021 г., бързо се превърна в ключова фигура в предаването, впечатлявайки както участниците, така и зрителите със своя модерен подход, енергия и усет към новите музикални таланти.

Ето какво пожелаха на DARA други иконични гласове на българската музика.