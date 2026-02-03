Пътят на DARA към голямата сцена на Евровизия 2026 във Виена се оказа осеян с неочаквани препятствия. Вместо да се наслаждава на триумфа си, талантливата певица се изправи пред безмилостна вълна от негативизъм в социалните мрежи, която постави на изпитание нейния талант. В този труден момент певицата Йорданка Христова взе думата...

В емоционално гостуване в предаването „Тази сутрин“ по bTV, DARA не скри сълзите и огорчението си и дори призна, че започва да се замисля дали всичко това си заслужава. Певицата отбеляза, че психическото и емоционалното й състояние са по-важни от това, което й се случва.

Йорданка Христова заема позиция

В този критичен момент, една от най-големите фигури в българската музикална история – Йорданка Христова, реши да наруши мълчанието и да защити младата си колежка. В своя Instagram профил със специална публикация грандамата направи задълбочен анализ на ситуацията, като насочи критиката си не към изпълнителя, а към самия регламент.

Христова определи начина на избор на представител като „порочна форма“, която изкуствено създава напрежение и настройва феновете един срещу друг. Въпреки това, тя не спести суперлативи за възможностите на DARA.

„Да се надяваме, че екипът от композитори ще успее само за няколко седмици да разкрие възможностите на нашето момиче – само за 3 минути, в пълния блясък!!! Дара има всички качества на съвременна звезда плюс чар, лудост, красота!!!!“, пише легендарната певица.

Снимка: instagram.com

В очакване на големия „шлагер“

Йорданка Христова завърши своето послание с призив към екипа на певицата: „Искаме Шлагер за ДАРА!!!! УСПЕХ!!“.

Снимка: Instagram

Подкрепата от име като певицата Христова е ясен знак, че гилдията оценява високо потенциала на DARA. Още известни личности, които заемат позиция по отношение на казуса с DARA вижте ето тук:

