Докато в социабните мрежи се пишат езброй коментари по повод победата на DARA за представител на България на Евровизия 2026 във Виена, много хора решиха да не пазят тишина, а да изкажат позиция, която е силно подкрепяща певицата.

Николаос Цитиридис използва своята трибуна в социалните мрежи, за да даде на певицата виртуален „щит“ срещу негативизма по изключително личен и емоционален начин.

„Бих ти писал на лично, но...“

Снимка: Олег Попов

Цитиридис започна обръщението си с признанието, че избира публичността, за да може повече хора да чуят думите му. Според него DARA е от малкото артисти, които никога не са се влияели от чуждото мнение, правейки всичко с класа и собствен стил.

„Виждам, че се поражда съмнение в теб и то заради коментари на случайни и непознати хора. Ако слушаше тях винаги, може би вече трябваше да си се хвърлила отнякъде още преди 10 години“, написа той, напомняйки на певицата за дългия път, който е извървяла.

Ще наделее ли завистта?

Снимка: Facebook

Водещият беше категоричен, че шансът за Евровизия не е случаен, а е плод на черти, които на мнозина липсват – труд и постоянство. Той призова певицата да изолира шума от „завистливия човек“ и да се доверява само на близкия си кръг и на хората, от които може да учи.

„Омразата не е градивна и винаги ще е там. Stay strong и както казвате младите – slay“, завърши посланието си Николаос.

Оферта за голямата сцена

Снимка: Цветан Игнатовски/Вирджиния Рекърдс

За да разведри обстановката, Николаос не пропусна да вкара и малко от характерния си хумор. Той предложи услугите си на DARA, в случай че тя все още си търси танцьори за шоуто във Виена през май.

С това послание Цитиридис се присъедини към нарастващата група от популярни личности, които застанаха зад DARA в момент, в който тя призна пред bTV, че се чувства „смазана“ от хейта и обмисля дали участието й си струва цената на нейното спокойствие. Кои известни български лица също подхкрепиха DARA, вижте ето тук:

