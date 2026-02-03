„Дара не е проблемът. Дара е просто най-удобната мишена. Тя лично е напълно невинна в цялата тази ситуация“ – с тези думи певицата Рут Колева се включи в разгорещения дебат за победата на колежката й DARA в националната селекция за "Евровизия" 2026.

Радостта от триумфа й бързо отстъпи място на буря от противоречиви реакции в социалните мрежи. Певицата се оказа в „окото на бурята“, в което се вихреха както поздравления, така и от остри критики - oт "ти си човекът" до "ще берем срам"...

„Това, което виждаме като „обществена реакция“, всъщност е болест на социума. И най-малкото е отвратително, защото става дума за млада жена, която реално нищо лошо не е направила. Да - очевидно има проблем. Но когато има проблем, той се адресира директно, а не се излива омраза върху артиста - най-лесния и най-видим субпродукт на една счупена система. Система, управлявана от остарели модели на музикални компании, които от години държат статуквото, не искат реална промяна и действат задкулисно, но почти винаги остават извън обсега на обществената критика“, пише Колева във Фейсбук профила си.

„И нещо важно, което удобно се пропуска: грешките на музикални продуценти и лейбъли не задължително са грешки на артистите. Хейтът не е позиция, а липса на аргументи. А изкарването на една певица виновна за всичко е просто грозно. Ако искаме промяна - тя не минава през линч. Минава през ясно назоваване на механизмите, които не работят...дори когато това е неудобно“, допълва Рут Колева.

„И накрая - пожелавам на Дара късмет и сила. Надявам се това участие да я откъсне от тази счупена система, а не да я закотви в нея. И да ѝ отвори нови врати, извън местните комплекси, дребнавост и цикли на самоунищожение“, заключава певицата.

DARA разкри по време на гостуването си в "Тази сутрин" как се чувства, след всичко случило се по време на националната селекция за "Евровизия" 2026: "Истината е, че съм смазана и огорчена!".

В официално обръщение, което DARA сподели в социалните мрежи, певицата заяви, че омразата не просто я е разтърсила, но я е разтревожила. Психичното здраве обаче остава за нея най-важното нещо. Певицата сподели, че в продължение на 10 години е работила върху своята устойчивост.

DARA сподели, че е взела категоричното решение да продължи и да представи България на конкурса във Виена. Като повод за решението си посочва множеството съобщения за подкрепа и обич, които е получила от фенове и приятели.

