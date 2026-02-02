DARA разкрива душата си след победата на Евровизия: "Истината е, че съм смазана и огорчена!". Певицата публикува официално изявление.

Еуфорията от победата на DARA в националната селекция за "Евровизия" 2026 бързо отстъпи място на буря от противоречиви емоции. Макар да спечели златния билет за Виена с хитовата си песен "Thunder", младата звезда се оказа в центъра на обществен дебат, белязан както от поздравления, така и от остри критики.

DARA излезе с откровено обръщение към феновете си.

Буря от реакции

Социалните мрежи буквално прегряха от коментари – от искрени пожелания за успех до безпощадни критики. Много от тях подложиха на съмнение вокалните ѝ способности и честността на зрителския вот.

В своето официално обръщение DARA сподели, че омразата в социалните мрежи не просто я е разтърсила, но я е разтревожила. Психичното здраве обаче остава за нея най-важното нещо. Певицата сподели, че в продължение на 10 години е работила върху своята устойчивост.

В интервюза "Тази сутрин" изпълнителката изрази съмнение дали всичко би си струвало, ако цената е нарушено психично здраве.

Вижте цялото изявление тук

Изборът на DARA

Въпреки трудностите, DARA взима категоричното решение да продължи и ще се яви на конкурса във Виена. Като повод за решението си посочва множеството съобщения за подкрепа, които е получила от фенове и приятели.

В заявлението си DARA подчерта и че спира да следи хейта и се фокусира върху работата си и любовта, която хората й дават.

"Ще работя със сърце, дисциплина и благодарност към всеки, който стои до мен."

Известни личности като Александър Кадиев, Ивка Бейбе, Мика Стоичкова, Емил Конрад, Кристиян Костов (който също участва в конкурса), Николета Лозанова и Мила Робърт застанаха твърдо зад нея, изразявайки подкрепа и възхищение. "You’re a STAR", "Bold. Modern. Unstoppable.", "May all the angels be with you on this wild experience you are a star love and protection" – бяха само част от позитивните коментари.

