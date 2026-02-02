Победата обикновено е повод за празненства, шампанско и безсънни нощи от щастие. За DARA, която бе избрана да представи България на Евровизия 2026 във Виена, нощта след финала наистина е била безсънна, но по една по-различна и болезнена причина.

„Смазана съм“, казва DARA в интервю за „Тази сутрин“ по bTV.

Горчивият вкус на победата

В откровено интервю поп звездата споделя, че вместо еуфория, изпитва огромно огорчение от негативната реакция на част от публиката.

„Почти не съм спала след тази победа. Доста съм смазана от негативната реакция. Не очаквах, че ще има толкова силен и негативен аспект“, признава певицата. Най-много я боли от недоверието - според DARA. Най-обидно за нея е подлагането на съмнение на нейния талант, въпреки годините труд и хитовете зад гърба й.

„Менталното здраве е преди всичко“, казва певицата. DARA разкрива, че е с диагностицирана тревожност и за нея нищо, дори Евровизия, не е на всяка цена.

„Смятам, че менталното здраве е много важно. Ако цената е моето здраве, не си струва да имам травма за цял живот. Трябва да започнем да говорим активно за това в България“, категорична е тя. В трудните часове след победата, най-голямата опора на певицата са нейният съпруг и семейството й. Те, заедно със стабилния й екип, са хората, които я държат здраво стъпила на земята, докато тя прави дихателни упражнения, за да овладее напрежението.

Оръжието на DARA: Песен, пазена 3 години

Въпреки колебанията дали да продължи заради хейта, певицата има едно „тайно оръжие“ – песен, която пази в продължение на три години точно за подходящия момент Евровизия. Тя планира да работи с мащабен международен екип от Швеция, Норвегия, Гърция и Румъния, но остава вярна на своята автентичност.

Интересен факт е, че DARA е народна певица по образование. Макар да не иска да експлоатира фолклора по „пошъл“ начин, тя не изключва в песента да се появят етно мотиви, ако те дойдат естествено.

Повече от интервюто вижте във видеото:

