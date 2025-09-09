Днес личен празник има DARA - една от най-цветните, провокативни и енергични български певици. Тя отбелязва своите 27 години. Една крехка възраст, за която обаче DARA може да се похвали с огромни постижения и успехи.

В типичния си забавен стил, изпълнителката, се включи в социалните мрежи, за да сподели деня си със своите многобройни почитатели. Публикува само два кадъра – но напълно достатъчни, за да изразят доброто ѝ настроение и вечния авантюристичен дух.

Тя позира с малка шарена торта – върху която няма, както се очаква, запалени свещи и не е поставена, традиционно, върху маса. Мястото на сладкиша е там, където най-малко може да предположим - на главата на DARA.

В единия момент тя го крепи, а в следващия успява да го задържи без ръце – нещо, което, ако съдим по изражението на лицето, я прави изключително доволна.

А надписът, който оставя към снимките е повече от подходящ: „С всяка година се чувствам все повече като дете, а светът става все по-шарен. Благодарна съм за всеки миг, за хората около мен, за вас, за водата, въздуха, огъня, земята, душата и за цялата вселенска любов.“

Със сигурност DARA има за какво да бъде благодарна. Последната година е особено плодотворна за нея. Съвсем скоро, на 19 септември, тя ще представи новия си албум „ADHDARA“. А няколко дни по-късно - на 28, ще подрява концерта на британската поп звезда Роби Уилямс в България.

Още по-добра е годината в личен план – през месец юни певицата се омъжи за приятеля си Ервин Иванов, с когото, според различни източници, са заедно от 2022 гoдина насам.

Още за успехите на DARA - във видеото:

