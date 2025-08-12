Филип Буков отново влиза в роля, но този път не на театрална сцена, а в музикалния свят. Актьорът участва в новата песен на DARA.

Ролята на Буков може да ви накара да забравите за прожектори и театрални сцени. Филип се проявява в песента, като оживява в загадъчния образ на Sonny Blue.

В клипа на „Нито звук“ Филип Буков се превъплъщава в Sonny Blue – харизматичен и загадъчен образ, който напомня на героите от гангстерските филми на 60-те. Външният му вид, поведението и обстановката около него подсилват усещането за стил и мистерия.

Песента „Нито звук“ вече звучи навсякъде и носи усещане за комбинация от ретро чар и съвременна емоция. Тя е драматична, чувствена и създава атмосфера, която те увлича още от първите секунди.

Филип Буков участва в други музикални клипове

„How to Ruin a Life“ – Виктория Георгиева

Филип Буков влиза в ролята на партньор в сюжет, изпълнен с напрежение и силни чувства, които се разгръщат като мини филм.

„Were You Ever?“ – Виктория Георгиева

В този проект актьорът е в центъра на историята, която песента разказва, и създава силно присъствие на екрана чрез своя образ, преплитащ романтика и меланхолия.

„Do It All Again“ – Дамян Попов

Филип се появява редом до популярни имена от българската музикална сцена, като е част от динамично и цветно видео, в което енергията на песента се предава и чрез актьорската му игра.

