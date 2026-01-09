Докато светът все още свързва името на Джо Манганиело с бившата му съпруга София Вергара, актьорът от „Професия: Стриптийзьор“ уверено гради ново бъдеще. И то по доста нетрадиционен начин. Оказва се, че Джо предлага брак на настоящата си половинка Кейтлин О'Конър не веднъж, а два пъти, като вторият годежен пръстен е истинско бижутерско произведение на изкуството.

Според холивудските стандарти първото предложение е по-интимно и с по-скромен пръстен, но Джо държи да подари на Кейтлин нещо наистина грандиозно за официалния им годеж, сочи People.

Новият пръстен блести с централен диамант от внушителните 7 карата, обграден от още скъпоценни камъни.

Коя е бъдещата съпруга на Джо Манганиело?

34-годинната Кейтлин не е ново лице в Холивуд. Тя е позната с ролите си в сериали като Winning Time. Връзката й с Джо започва през есента на 2023 г., като двамата бързо стават неразделни и се появяват заедно на редица червени килими.

Защо два годежни пръстена?

Близки до двойката споделят, че Джо Манганиело иска да отбележи началото на този нов етап от живота си с жест, който остава в историята. Първият пръстен служи за символ на тяхната отдаденост в началото, но 7-каратовото бижу, изработено по поръчка, е финалният печат на техния съюз. Самата Кейтлин не скрива вълнението си от уникалния дизайн, който съчетава класическа елегантност с модерен блясък.

Сянката на миналото

Мнозина фенове веднага правят паралел с пищния стил на София Вергара, но източници твърдят, че Джо е напълно фокусиран върху новия си живот. Изборът на толкова масивен диамант показва, че той не пести средства, за да накара Кейтлин да се чувства като единствената жена в живота му. След официалното обявяване на годежа, всички погледи се насочват към предстоящата сватба, която се очаква да бъде едно от най-бляскавите събития в календара на звездите.

Историята на една бърза, но силна любов

Връзката между Джо и Кейтлин стартира през есента на 2023 г., само месеци след като актьорът обявява раздялата си със София Вергара след 7-годишен брак. Двамата се запознават по време на събитие за сериала Winning Time и оттогава са неразделни. Кейтлин, която е с 13 години по-млада от Манганиело, бързо се превръща в негова опора, а общите им появи пред камерите показват на всички, че отношенията им са повече от сериозни.

Бягство от Холивуд

Доказателство за сериозните им намерения е и последната голяма стъпка, която предприемат. По примера на много други знаменитости, които търсят спокойствие, Джо Манганиело и Кейтлин О'Конър решават да напуснат Лос Анджелис. Двойката е забелязана да товари вещите си в камион, подготвяйки се за преместване в Ню Джърси. Това бягство от светлините на прожекторите изглежда е финалният щрих в тяхното ново начало, където двамата се отдават на семейния живот далеч от папараците. Повече прочетете тук:

