Бившият на актрисата София Вергара – Джо Манганиело и неговата годеница, телевизионната водеща Кейтлин О'Конър, официално обърнаха нова страница в живота си. В ексклузивно интервю за People, О'Конър потвърждава, че двамата са напуснали Лос Анджелис. Но къде отиват?

Кейтлин О'Конър потвърждава, че тя и годеникът й Джо Манганиело са напуснали Лос Анджелис и са се преместили обратно в родния си град Питсбърг.

Оказва се, че двамата имат общи спомени от детството.

Преместването се случва, след като двойката обяви годежа си през октомври 2025 г. след двугодишна връзка.

„Красиво е да се върнем заедно у дома“, споделя О'Конър пред People за „скорошното преместване“ в града, който заема специално място в сърцата им – Питсбърг, Пенсилвания.

Минало, което ги свързва

Въпреки че Кейтлин е родена в Лос Анджелис, тя е израснала в Питсбърг, точно като звездата от Magic Mike – общ елемент, който се оказва ключов за връзката им.

„Това е, което наистина ни свързва, знаете ли, споделяме едно и също възпитание, едни и същи познания за родния град. И това е, което наистина ни свързва като двойка“, казва тя.

Двойката е живяла в Ел Ей повече от 20 години, но решението за промяна на базата е назрявало от известно време. „Обмисляхме го известно време“, обяснява О'Конър, добавяйки, че новото им място се чувства изключително „безопасно“ и прилича на „картичка“.

„Никога не съм била в по-красив квартал в Питсбърг“, възхищава се Кейтлин.

Горещи моменти в студеното време

Въпреки че професионалните им ангажименти изискват пътувания до Лос Анджелис и Ню Йорк, Питсбърг ще бъде тяхната основно жилище. В момента двойката се наслаждава на зимата и снега в Пенсилвания.

Предстоящият празничен сезон ще бъде особено специален, тъй като те планират „голямо семейно тържество“ в Питсбърг. Родителите им вече живеят в района или ще пътуват за Коледа.

О'Конър разкрива също, че тя и Джо са пътували много – до над 70 града през последните две години – и имат впечатляваща колекция от коледни украшения, които си купуват от всяко посетено място. „Имаме орнаменти от цял ​​свят," споделя тя.

Джо Манганиело и Кейтлин О'Конър

Напомняме, че Джо Манганиело и Кейтлин О'Конър за първи път предизвикаха медийното внимание с това, че са заедно още през септември 2023 г. Двамата потвърдиха връзката си през декември същата година и обявиха годежа си през октомври 2025 г.

Припомняме, че Джо Манганиело беше женен за актрисата София Вергара в продължение на седем години, като двамата се разведоха през 2023 г. по публично оповестена причина, свързана с желанието за създаване на семейство. Двойката няма общи деца, а Вергара посочи, че разликата във възрастта и нейното нежелание да има деца в по-зряла възраст е била основният фактор за раздялата им, докато Манганиело коментира, че те просто са се отдалечили един от друг.

