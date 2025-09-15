София Вергара не се яви на наградите „Еми“ за 2025 г. във вчерашната неделна вечер. Вместо това, актрисата, позната от сериала „Модерно семейство“, постъпи в спешното отделение. А причината е: неочаквана очна алергия.

53-годишната актриса сподели а неприятното си преживяване в социалните мрежи. Тя публикува своя снимка – със значително подуто око и придружена с надпис: „Не стигнах до наградите „Еми“, но стигнах до спешното - съжалявам! Най-лудата очна алергия се случи точно преди важното събитие.“

Почитателите ѝ, очаквано, се „втурнаха“ да я подкрепят. „Моля се за бързо възстановяване“, „Съжалявам, изглежда болезнено“ са само част от коментарите.

На церемонията София трябваше да присъства на наградите „Еми“, редом с актриси като Елизабет Банкс, Дженифър Кулидж и Тина Фей.

Миналогодишната церемония бе от специално значение за София, тъй като беше номинирана за най-добра главна женска роля в сериал за ролята си в минисериала на Netflix „Гризелда“, припомня Hello. Вълнението на актрисата тогава бе осезаемо, тъй като тази роля е отклонение от комедийните ѝ корени и показва диапазона ѝ като актриса.

Тази година сериалът „Студиото“ на Сет Роугън се очерта като най-големият победител на наградите, събирайки четири големи награди, сред които тази за комедиен сериал и главен актьор в комедия.

Още за София Вергара и участието ѝ в "Гризелда" - вижте във видеото:

