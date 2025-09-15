Професионален дегустатор на шкембе чорба или танцьор в ансамбъл за народни танци - какъв би искал да стане Николаос Цитиридис, ако нямаше кариерата на стендъп комик. Как отговаря на този и на още други забавни въпроси - чуйте във видеото.

Но преди да се стигне до професионалната кариера, всеки човек минава през училище. Какво пожелава Николаос Цитиридс на учениците, които на 15 септември тръгват на училище.

"Да имате най-добрата учебна година и да направите спомените, които да тачите цял живот. Училището си заслужава!"

Какъв ученик е бил Николаос Цитиридис?

Завършва 32 гимназия. Признава, че в десети клас спира да си купува учебници, но за да учи преподаденото има хитър трик. Според него са достатъчни 10 минути внимание и пълна концентрация в час, за да може човек да си направи контролното за оценка Много добър 5. В 11. клас взима стипендия за отличен успех. Споделя ни и една доста забавни ситуация - успява да си вземе изпит по литература с доклад, в който всички герои били измислени. Напълно уверен в думите си разказвал за тези персонажи, а съучениците му, които знаели, че не е подготвен, се заливали от смях.



Смях, забвление и още нещо

Наред със забавленията, в ежедневието му на ученик присъстват и доста бели. Веднъж "жигосва" свой съученик със стотинка, нагрята със запалка. Друг път дъвче хартия и се опитва да не се разсмее в час. По това време дори като външност Николаос Цитиридис няма общо с този човек, когото познаваме днес. Бил с дълга коса, имал група, слушал хеви петъл. И признава обаче, че най-важна в училище е средата, а в своето училище определено бил изградил компания от добри приятели, а учителите го харесвали.

Какво още пожела на учениците на старта на учебната година - гледайте във видеото.

