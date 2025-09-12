Той яде вафли, има котка и хората му се смеят. Само тези 3 фрази са достатъчни на хората да разпознаят госта в подкаста "Малки разговори" - Николаос Цитиридис.

Известният стендъп комедиант, водещ и разнороден сценичен талант е част от журито на "България търси талант", заедно с Катето Евро, Галена и Юлиан Вергов. Новият сезон на обичаното шоу ще бъде още по-цветен, неочакван, пълен с шеметни изпълнения и неповторими таланти. Актьорите Александър Кадиев и Петър Антонов пък ще бъдат водещи в новия сезон.

Какво в "България търси талант" накара Николаос да възкликне Уау!

Секира ли е Николаос за участниците, или лесно казва "Да"?

Какъв ученик е бил и разсмивал ли е съучениците?

Защо в 10.клас спира да си купува учебници?

Кого жигосва с монета?

Николаос ще раздава червени бутони и „не“ – той ли е лошият?

Респектиращ и точен - така е описан Николаос като част от журито на шоуто. Но така ли приема той самият себе си?

"Аз съм лошият. Всъщност не мисля, че съм толкова лош, колкото другите са много добри. В "България търси талант" не знам какво ми става, но излиза, че съм малко тегав. В живота не съм такъв."

"Случи се няколко пъти, по време на изпълнението на даден участник, да му набия хикса. Катето също. И те от това се разсейват и забиват. Това нещо не бива да се случва. Трябва да си готов, че я има тази секира, случва се и трябва да си подготвен психически. Има не-та, провали и само най-добрите продължават напред."

Зад кулисите на "България търси талант"

"С всички се забавлявахме изключително много. Имаше фамозни истории! С Юли често си правехме смешки, но и често се карахме."



"Най-много се впечатлих от силовите изпълнения. От хора с феноменални тела! Това е нещо, което бих искал да мога да правя. Опитах се да направя едно набиране с обръч и мисля, че се контузих. И до днес ме боли рамото."

Пълно безобразие

Първи епизод на "България търси талант" започва на 14 септември. Тогава, в Бургас, стартира и турнето на Николаос - "Пълно безобразие". Приключва на 4.11 във Враца.

"Стендъп комедията е реалност. Шегувам се с нещата около нас и около мен най-вече. Ситуацията в България се оказа много добра кръстница на смешки."



Николаос обещава, че стендъпите му ще са с чисто нови шеги - "няма Георги Христов, но има ГънсЕнРоузес." Какво отключи скандалният му коментар за концерта на Guns and Roses във Фейсбук и би ли го написал пак - гледайте във видеото.

Снимка: Евгений Милов

Николаос като ученик - дъвчел хартия и жигосал съученик

"Не бях от хората, които учат много, но имах добри оценки в училище. Много съм щастлив от моето - 32 гимназия, заради хората, с които ме срещна. В 10. клас спрях да си купувам учебници. Ако внимаваш по 10 минути в час, може да си вземеш контролното с петица."

В училище имал хеви метъл банда, дълга коса, гаджета и много се забавлявали. Взима един от изпитите си по литература с доклад за хора, които дори не съществуват. Най-големите му бели по време на час включват дъвчене на хартия. Заради скуката в час жигосал свой съученик по врата с нагрята стотинка с лика на мадарския конник. Защо - вижте във видеото.

Предизвикахме Николаос да играе любимата игра на шестокласничка. Успя ли да мине първо ниво?

Гледайте в подкаста "Малки разговори".

