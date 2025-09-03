Строгост, дисциплина и правила - често асоциираме училището с това. Учениците трябва да пазят тишина, да са сериозни, а оттам идват много проблеми. Може ли да бъде малко по-забавно? Малко по-топло и креативно? Да - има място, което се казва Приказно училище, съвсем истинско е и уроците там са приказки.

За приказно училище говорим с Надежда Тодорова, която е негов създател, в подкаста "Малки разговори".

Какво е Приказно училище?

В Приказно училище има лековити и терапевтични приказки, курсове по приказкотерапия за учители и родители и много възможности децата да споделят своите творби.

Платформата е създадена с цел в ъзпитание чрез изкуство и творчество. Появява се през ковид пандемията, заради нуждата децата да запазят сърцата, умовете и приятелствата си.

Появява се през ковид пандемията, заради нуждата децата да запазят сърцата, умовете и приятелствата си. Приказно училище е мост между семейството и училището, между малките и големите, между природата и градския живот.

Неговата създателка, Надежда Тодорова, е завършила актьорско майсторство за куклен театър в НАТФИЗ, 3-годишен модул по Валдорфска педагогика и детска психология към Софийския университет. Натрупания си опит и разнородни таланти събира в едно, за да покаже, че ученето и животът винаги могат да бъдат по-добри и забавни с щипка въображение и емпатия.

"Първото нещо за мен е да се обърнеш към детето с уважение - моето човешко същество се радва да срещне твоето човешко същество!" СТОП! Припомняме, че все още в много училища децата посрещат учителя си с поздрава "Клас стани, клас мирно!"



Гледайте целия подкаст тук.

Абонирайте се за канала ни в YouTube.

Слушайте ни и в Spotify.



Защо е важно да разказваме приказки на децата?

"Ако искате детето ви да сподели нещо, а то не е склонно, поканете го да разказва приказка с вас. (...) Това дете по цял ден е в някаква институция, а след това, вечер, общува с много уморените си родители. Психологическите изследвания показват, че един родител има 5 минути качествено прекарано време с детето си. Приказката е възможност именно за такова време. Всичко може да бъде облечено в приказка."

"Приказкотерапията работи и за цинично-ароганти деца, и за скромни, и за тези, които смятат, че светът им е длъжен."

Лековити и терапевтични приказки

"Лековитата приказка събужда състояние, говорейки важни за душата неща. През приказката човек може да се свърже с трудното, което изпитва в живота си. Всяка приказка, разказана с любов, може да помогне и успокои. С приказката ти показваш вратата, но оставяш на свободната воля на човек да реши накъде ще поеме."

Как да влязат приказките в училище?

В училище често доминира сериозността – тишина, концентрация, дисциплина. А приказките са игра, цветност и свобода. Как могат да съжителстват заедно тези два свята?

2025 е първата в България, в която ще има училища и класове, в които ще се разработват приказкотерапевтични подходи за децата в класната стая. Книгата с детски приказки "Вярвам в теб" пък е в българското представителство в Женева, където децата четат от нея. В своите курсове по психотерапия Надежда обучава учителите сами да създават приказки. Как може учител да преподаде урок за Балканския полуостров с приказка - чуйте във видеото.

Надежда преподава и на учители в България, Испания и Германия. "Учителки на по 60 г. в началото ме гледат странно, а накрая искат да се снимаме заедно и благодарят, че са ме поканили!" - споделя тя в подкаста.

"Методите на МОН не биха били проблем, ако учителите се върнат към сърцата си!" - убедена е тя.





Стимулира ли образователната система въображенито на децата? Или уврежда вроденото им любопитство с правила и ги превръща в зомбита, чиито знания се измерват с оценки и точки? Когато децата измислят истории, светове или герои, те всъщност тренират мозъка си: развиват умения за решаване на проблеми, езикови способности, памет и логическо мислене. Проучвания показват, че децата, които прекарват повече време в свободна, неструктурирана игра, са по-креативни от тези, които са постоянно ангажирани с организирани уроци и дейности. Въображението всъщност е врата към ученето.

Дано скоро прочетем приказката, която започва так - "Имало едно дете… което обикна ученето чрез приказки!“

Каква приказка да разкажете на тийнейджър, който отговаря "Не ми пука!" и отживелица ли са матурите - чуйте във видеото горе.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK