Каквото и да се каже за Йорданка Христова ще е малко - несъмнено тя е сред най-големите и ярки звезди на българската музикална сцена. Всеки разпознава мощния ѝ глас, харизматичното присъствие, както и песните ѝ, превърнали се с годините в неоспорими хитове.

На днешния ден голямата певица празнува своя 82-и рожден ден. И несъмнено е, че винаги усмихнатата дама ще отбележи повода с още повече усмивки, заобиколена от семейството и най-близките приятели.

И нека си припомним някои от най-емблематичните моменти от живота и бляскавата кариера на Йорданка Христова.

Родена на 10 септември, 1943 г. в София, бъдещата изпълнителка израства в среда, изпълнена с музика и обич. Семейството ѝ е със скромен произход, но играе важна роля във формирането ѝ като човек и артист. Певческата си дарба носи по бащина линия – дълги години баща ѝ е част от хор „Гусла”.

Кариерата ѝ на певица започва едва на 18-годишна възраст, тъй като родителите ѝ по-скоро са против това да се изявява на сцената. Въпреки всичко, Йорданка успява да осъществи мечтата си и дори завършва естрадната школа в класа на Милчо Левиев през 1964 г.

Още с първата си изява на сцената на „Златният Орфей” печели награда, изпреварвайки много от вече наложилите се до момента естрадни изпълнители. Това се случва през 1966 г., а песента е „Делфините“.

През годините изнася концерти в над 40 държави, сред които Канада, Белгия, Швейцария, Скандинавските страни, Египет, Германия. Пословична е връзката ѝ с Куба – там тя става толкова популярна, че хиляди момичета са кръстени с нейното име. Освен това, ръководи фондация „Хосе Марти", която насърчава културния обмен между България и Куба.

Изключително продуктивна кариера – над 60 години присъствие на сцената и признание като една от най-ярките фигури на българската поп естрада. Пее на няколко езика – български, руски, испански, италиански, английски.

В репертоара си има над 400 песни, а най-обичаните са баладите ѝ и темпераментните латино изпълнения. За нея са работели някои от най-изявените български композитори като Атанас Косев, Ангел Заберски, Тончо Русев, Борис Карадимчев.

Братовчедка е, по майчина линия, на великия футболист Георги Аспарухов – Гунди. Двамата са родени в една година и Йорданка неведнъж е присъствала на мачовете на младежкия национален отбор - и до днес твърди, че тогавашните футболисти са били невероятно талантливи.

В личен план Йорданка Христова е обичана съпруга и щастлива майка на две деца - Ивана и Григор. Винаги е държала семейството си далеч от светлините на прожекторите, но често казва, че именно децата са най-голямото ѝ постижение.

Получава любопитната награда „Оскар за майка" – лично от дъщеря си Ивана. Певицата я съхранявана с гордост в дома си. И често с топлина споменава как децата ѝ са най-близките ѝ хора, а тя остава досадна майка по най-добрия начин.

Изключително близка е с по-голямата си сестра Лили, която от години живее в САЩ. Дори приема внуците ѝ като свои собствени наследници.

Какво е споделяла Йорданка Христова пред камерите на bTV - във видеото:



