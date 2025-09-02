Дъщерите на Алекс Сърчаджиева, Биляна Йотовска и Мария не са вече малки момиченца, а пораснали млади дами със собствен стил, чар и присъствие. Те не само приличат изключително много на известните си майки, но и дават категорична заявка, че скоро ще ги задминат по красота, талант и популярност.

София е дъщеря на известните актьори Алекс Сърчаджиева и Иван Ласкин. Младата госпожица е на 14 години, а през декември ще навърши 15. Иван Ласкин почина от чернодробна недостатъчност на 6 януари 2019-а, на 48 години. Тогава малката София е едва на 8 години, когато остава полусираче. Алекс обаче се грижи за нея и се старае нищо да не й липсва, изграждайки силна връзка между двете. Нарича я „магия: и „диамант“. „Крехка и нежна и в същото време толкова мъдра и силна!“, описва гордата майка дъщеря си.

Последната снимка, която 42-годишната актриса сподели със София, събра симпатиите на нейни колеги, приятели и фенове. Те нарекоха младата дама „истинска красавица“ и „самото очарование“.

Снимка: Facebook/Instagram

Освен че София много прилича на майка си, наблюдателни фенове отбелязаха, че тя е взела много от чертите на своята известна баба – актрисата Пепа Николова.

Дъщерята на фитнес модела и инфлуенсър Биляна Йотовска също върви по стъпките на майка си. Двете изглеждат като сестри на снимки от плажа. В началото на май месец Никол навърши 15 години. Биляна Йотовска е споделяла, че винаги е мечтала да има дъщеря: „„Винаги съм си мечтала за дъщеря, с която да сме най-добри приятелки, да сме си близки, тя да бъде моето по-добро АЗ!“

Снимка: Facebook/Instagram

Никол е плод на любовта между Йотовска и Димитър Димитров. Той е не само неин партньор в живота, но и в спорта. Димитър е бивш професионален културист и фитнес треньор, който споделя страстта на Биляна към здравословния начин на живот и спорта. Двамата често споделят съвместни тренировки и моменти от ежедневието си, показвайки силната връзка и взаимната подкрепа, която ги свързва.

Снимка: Facebook/Instagram

Марая, дъщерята на поп фолк изпълнителката Мария, също не отстъпва по красота и чар на своята майка. В края на юли месец тя навърши 17 години. На сватбата на Мария, която се омъжи за четвърти път в края на август, именно Марая имаше важната задача да отведе майка си до олтара и да я предаде на нейния избраник – Теодор Петков.

Снимка: Facebook/Instagram

Поп фолк изпълнителката нарича дъщеря си на галено Мери и е споделяла, че тя е нейният гръб, сила и гордост: „Ако някой някога ми беше казал, че това ще е моята сила и моят гръб, със сигурност нямаше да му повярвам съвсем - най-верният ми приятел и най-голямата ми гордост!“

Марая е родена през 2008 година и е от брака на певицата с Димитър Андонов, с когото се развежда през 2011 г.

Вижте какво сподели Алекс Сърчаджиева в подкаста ни "Малки разговори" за болката и любовта:

