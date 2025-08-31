Майката на попфолк певицата Ивана – Кина Калудова, отпразнува своя 80-годишен юбилей. Тя духна свещичките върху златна торта в компанията на най-близките си.

Ивана благодари на всички свои почитатели и последователи за топлите пожелания по случай юбилея на майка си. Певицата признава, че истинската стойност на този празник идва не от блясъка, а от близостта на семейството и приятелите, които го правят специален.

Рожденият ден на Кина Калудова беше отбелязан в тесен семеен кръг, с много настроение и вкусна храна. А Ивана споделя това с последователите си.

„Когато си с най-близките си хора и истински приятели, не ти трябва друго, освен вкусна храна, приготвена превъзходно“, пише тя в своя Instagram профил.

Към публикацията певицата добавя и искрено пожелание: „Желая на всички ни да имаме безкрайно много поводи да отваряме шампанско!“.

Попфолк певицата Ивана

Ивана, чието истинско име е Ваня Калудова, е единствено дете на Кина и Тодор Калудови. Баща й е акордеонист, а любовта към музиката идва от семейството още от ранните й години. През 1993 г. певицата става майка на дъщеря си Теодора, която е нейната най-голяма опора и гордост. Макар личният й живот често да е обект на интерес, Ивана предпочита да пази връзките си извън светлините на прожекторите и да говори повече за музиката.

Дъщерята на Ивана е плод на връзката й с първия й съпруг, когото певицата сключва брак още като студентка в Свищов през 1993 г. Ивана е разказвала в интервюта, че този брак е приключил сравнително бързо и оттогава тя сама отглежда дъщеря си, като именно Теодора е най-голямата й гордост.

Какво се подарява за 80-годишен юбилей?

Персонализирани фотоалбуми или мемоарни книги — създават емоционално преживяване, при което юбилярът получава подреден разказ на живота си, изпълнен със семейни спомени, сочи Light Housese.

— създават емоционално преживяване, при което юбилярът получава подреден разказ на живота си, изпълнен със семейни спомени, сочи Light Housese. Персонализирани предмети със сантиментална стойност — гравирани бижута, семейно дърво или кутия за спомени, които носят трайно послание към юбиляра и могат да се предадат на поколенията.

— гравирани бижута, семейно дърво или кутия за спомени, които носят трайно послание към юбиляра и могат да се предадат на поколенията. Подаръци-изживявания — такива, които включват време със семейство и приятели, нараняват специални моменти и създават спомени отвъд материалното.

— такива, които включват време със семейство и приятели, нараняват специални моменти и създават спомени отвъд материалното. Технологични и практични решения за по-голям комфорт — дигитална фоторамка, таблет за видеовръзка, удобен стол, нагряващи одеяла, които са едновременно полезни и облекчаващи болките в кръста или врата, особено когато мобилността и зрението намаляват с напредването на годините.

— дигитална фоторамка, таблет за видеовръзка, удобен стол, нагряващи одеяла, които са едновременно полезни и облекчаващи болките в кръста или врата, особено когато мобилността и зрението намаляват с напредването на годините. Удобни аксесоари — шалове за завиване или намятане, дебела и удобна жилетки, облегалки или органайзери, които допринасят за уюта в дома.

