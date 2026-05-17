България спечели тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“! Страната ни беше представена от DARA, която спечели сърцата и вота на журито и зрителите с хита си Bangaranga.

Вижте как реагираха редица български звезди от шоубизнеса при новината за успеха на певицата!

"Щастливи сме, защото имаме ДАРА! Тя е едно от живите доказателства, че в България има надежда и че бихме могли да изплуваме и да бъдем по върховете на Европа. ДАРА винаги е била и ще бъде артист от световна величина. Не заради победата днес, а поради огромната ѝ сила да побеждава страховете си и да ни залива с таланта си като манна небесна", написа Александър Кадие в Инстаграм профила си.

"Дара!!!!!!!!" - така Нети изрази възхищението си от победата. Съпругата на Дони едва сдържаше напиращите си сълзи в емоционално видео, което сподели секунди след успеха на певицата.

"Хора, осъзнайте го! Малка, почти незабележима на световната карта България продължава да ражда Шампиони! Без лобита, без чадъри, без връзки! Без геополитически вот на комшии! В състезание пред очите на всички! Просто Велико!, не кри въленението си водещият на "Стани богат" Ники Кънчев.

"Мирянов сваля тапети, Лорд Минчев му се обели гел лакът, Възраждане вече блокират границата а България ПРАЗНУВА! DARA ПОМЛЯ Европа и малко от света, написа водещата на "Преди обед" Оля Малинова.

"Толкова се гордея с теб, DARA! Евровизия, добре дошла в България!", написа Поли Генова, която представи България на два конкурса Евровизия – през 2011 г. и през 2016 г.

"ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ! ДАРАА ПОБЕДИТЕЛ", написа Вениамин Димитров, който сподели силно емоционално видео в Инстаграм профила си.

"Официалната прическа в България от днес нататък! Браво, Дара..най-сетне си на мястото си!", написа Алекс Богданска към снимките на новата си прическа, които сподели в Инстаграм.

"Снощи моята скъпа DARA направи цялата ни страна горда и аз съм толкова щастлив, че именно ти подари на България този прекрасен фестивал на любовта и музиката! Винаги съм вярвал в теб и наистина не бих могъл да бъда по-щастлив за някой друг, нашата споделена мечта най-накрая е ДОМ! БЛАГОДАРЯ ТИ! ТИ спечели ЕВРОВИЗИЯ! Безспорно перфектна по време на всяко изпълнение, репетиция, шоу, няма значение дали има 100 души в публиката или 100 милиона!", написа Кристиан Костов в Инстаграм.

Вижте реакцията на Кристиан Костов за победата на DARA в следащото видео: