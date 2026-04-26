Поп сензацията DARA за пети пореден път ще бъде част от треньорския състав на музикалния формат „Гласът на България“ по bTV, утвърждавайки се като едно от най-разпознаваемите и успешни лица на шоуто.

DARA, която се присъединява към формата още през 2021 г., бързо се превърна в ключова фигура в предаването, впечатлявайки както участниците, така и зрителите със своя модерен подход, енергия и усет към новите музикални таланти.

През годините тя доказва качествата си не само като артист, но и като ментор – под нейно ръководство победители в шоуто станаха Жаклин Таракчи (2022) и Славея Иванова (2024), което я нарежда сред най-успешните треньори в историята на формата.

„Гласът на България“ остава една от най-гледаните музикални продукции у нас, а завръщането на DARA на треньорския стол е знак за приемственост, силна връзка с младата аудитория и стремеж към високо ниво на музикалното шоу.

Новият сезон обещава още повече емоции, силни гласове и вдъхновяващи истории, като DARA отново ще бъде сред водещите фигури, които ще превърнат талантите в бъдещи звезди.