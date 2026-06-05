В свят, в който хората често съдят по външния вид и правят прибързани заключения, историите за истинската любов ни напомнят какво наистина има значение. Такава е и историята на Хана и Шейн – двойка, която ежедневно доказва, че любовта не се измерва с физически възможности, обществен статус или чуждо мнение.

Двамата са заедно повече от десет години и през цялото това време не спират да се сблъскват с предразсъдъците на околните. Причината - Шейн е човек с увреждане, а Хана не е. За мнозина това се оказва достатъчно основание да поставят под съмнение чувствата им и да търсят скрити мотиви зад връзката им.

Вместо да се затворят в себе си обаче, Хана и Шейн избират друг път – този на откритостта. С над 1,5 милиона последователи в Instagram и YouTube канал, те дават на последователите си поглед към ежедневието си като двойка и споделят любовта, която ги свързва.

Нерядко те са принудени да публикуват и съдържание, насочено към преодоляване на стигмата и жестоките коментари, с които са се сблъсквали през годините.

Снимка: instagram/hannahayl

Наскоро Хана публикува емоционално послание за рождения ден на съпруга си. В него тя го нарича „най-добрия, най-забавния и подкрепящ човек, когото познава“. Докато хиляди се трогнаха от думите ѝ, не липсваха и негативни коментари. Някои потребители побързаха да предположат, че тя е с него заради финансови облаги или други ползи.

Отговорът на Хана обаче бе повече от достоен. Вместо да позволи на омразата да надделее, тя защити връзката им с увереност и чувство за хумор. Посланието ѝ беше ясно - любовта не се нуждае от оправдания пред хора, които никога не са били част от нея.

Историята на тази двойка е важна и по друга причина. Тя разбива един от най-разпространените митове за хората с увреждания – че те не могат да имат пълноценни романтични отношения, семейство или интимен живот.

Снимка: instagram/hannahayl

В тази връзка Хана е споляла, че хората често я бъркат с медицинска сестра или личен асистент на съпруга ѝ и предполагат, че двамата нямат интимен живот. Тя опровергава това, казвайки, че всъщност двамата имат напълно нормални физически отношения. Дори нещо повече – „фантастичен сексуален живот“.

Двойката дори е преминала през инвитро процедура с надеждата да има дете.