След години на надежда, болка и безброй изпитания, Джоузефин Фунг най-накрая държи в ръцете си най-голямото си щастие. В продължение 14 години тя и съпругът ѝ Уинстън Йип се борят за дете. Пътят им минава през седем процедури ин витро, пет спонтанни аборта и дори тежка битка с рак на гърдата.

В един момент надеждата почти угасва – остават им само два замразени ембриона и още един последен шанс. Ако и той не успее, са готови да се откажат. Но животът има други планове.

Този март, на 41 години, Джоузефин става майка. Тя и съпругът ѝ посрещат своите близначки – Анет и Аня, пише сингапурският всекидневник „The Straits Times“.

„Беше истинска радост най-накрая да ги видя“, споделя майката.

В началото са сватбата и мечтите за деца

Любопитното е, че Джоузефин не е от жените, които отлагат майчинството за по-късно. Още след сватбата, когато е на 25, тя започва да опитва да забременее.

„Не умирах от желание да имам дете, но виждах колко много съпругът ми обича децата и колко му харесва да е с тях. Исках да му дам възможност да стане баща,“ разказва тя.

С времето обаче осъзнава, че и самата тя иска това все повече.

Диагнозата поликистозни яйчници

След години без успех лекарите откриват причината. Джоузефин има синдром на поликистозните яйчници, хормонално състояние, което затруднява забременяването. Следват медикаменти, процедури и опити, но резултат няма. Ин витро процедурите също не носят щастлив край – всяка бременност завършва със загуба.

„Бях емоционално срината след абортите. А лекарите нямаха отговор защо се случва,“ споделя тя.

Болката се задълбочава и от нещо друго – да вижда как хората около нея създават семейства. В продължение на години избягва бебешки партита.

„Радвам се за приятелите си, но ми е тъжно за мен самата.“

Още един удар – рак на гърдата

През 2021 г. идва още един тежък удар – диагнозата рак на гърдата, втори стадий. Това временно слага край на опитите ѝ да стане майка. В следващите три години тя се бори за здравето си.

В този период намира подкрепа в общност от жени, преминали през сходни изпитания – група за подкрепа за хора с репродуктивни трудности и онкологични заболявания.

Последните ембриони и последните 2 опита

След като получава зелена светлина от лекарите, Джоузефин решава да опита отново през 2024 г. Първият опит е неуспешен. Остава им само един шанс – последните два ембриона.

„Ако не се получи, това ще бъде краят на нашето пътуване", споделя Джоузефин.

Чудото се случва

Джоузефин забременява отново, но не се чувства спокойна. В началото се страхува от нова загуба, но с времето тревогата намалява. Близначките се раждат преждевременно в 31-вата седмица и прекарват повече от месец в болница, нуждаейки се от кислород и специални грижи.

Днес семейството вече е заедно у дома, а съпругът ѝ Уинстън не крие емоциите си:

„Чувствам се малко изморен, все пак имаме близнаци, но не се оплаквам. Много съм щастлив и безкрайно благодарен.“





Разгледайте снимките в Галерията.