Истински вдъхновяваща е житейската история на един мъж, който губи и четирите си крайника, но не и силата на духа си. Именно благодарение на него, той не само, че не се отказва от живота, но и „гребе с пълни шепи“ – изкачва планински върхове и твърди, че днес съществуването му е много по-смислено и пълноценно.

45-годишният Алекс Луис е напълно здрав мъж от Хампшир, Англия - когато внезапно се разболява през 2013 г. Симптомите са грипоподобни и първоначално не изискват особена грижа.

Привидно всичко е наред, докато не се стига до момента, в който буквално физически се срива и е откаран по спешност в болница. Там лекарите му дават около три процента шанс за оцеляване, а причината е заразяване със стрептококи от група А.

Заради последвал сепсис - обща гнойна инфекция на организма, Алекс губи крайниците си, както и части от носа и устните си, докато лекарите отчаяно се борят да го спасят.

Въпреки трудностите, младият мъж не само оцелява, но разказа как именно случилото се го връща към живота - от едно „апатично“ съществуване като алкохолик до човек, който истински цени всеки момент и го изживява пълноценно.

„Нямах жажда за живот. Бях неспокоен. Не знаех какво правя. Да се ​​разболея беше истинско спасение, колкото и странно да звучи“, казва Алекс пред Mail Online.

Споделя още, че е имал „привилегировано“ детство, бил е обгрижван и с възможности за добро образование. Но не се възползва от това, което му е дадено. „Някак си се носех през живота, без особени амбиции. Донякъде това се промени, когато срещнах Луси, с която имаме син, Сам“, казва още Алекс. Двамата с Луси за заедно и до днес.

И така до въпросната 2013 г., която е повратен момент в живота му. Всичко започва с леки симптоми на настинка и грип. Постепенно обаче те преминават в изтръпване и безчувственост на крайниците, потъмняване на кожата и замъгляване на очите.

Стрептокок А е често срещан вид бактерия – и повечето инфекции протичат леко и се поддават на лечение. Но, както се оказва, може да бъде и животозастрашаваща.

Все пак, Алекс успява да пребори инфекцията чрез прекомерно количество стероиди, но и чрез отстраняване на множество части от тялото му след 135-часова операция.

Алекс казва, че най-трудният момент е бил не следоперативния период, а този, в който е трябвало да се срещне със сина си Сам.

„Синът ми бе причината да продължа да се боря и да намеря нужните сили в себе си – а те се оказаха повече, отколкото съм предполагал. И оттам насетне просто започнах да живея и да използвам всяка възможност, която ми се предоставя.“

Оттогава Алекс скача с парашут, кара каяк, изкачва върхове и говори публично в училища, фирми и колежи. Поставил си е за цел да даде повече гласност за нуждите на хора, ампутирани като него. И е убеден е, че тези хората трябва да имат повече възможности и да не остават скрити, дори напротив - да бъдат вдъхновяващ пример.

Още за гнойните инфекции и как да се справяме с тях - във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK