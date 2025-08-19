По света лятното ежедневие е все по-обвързано с адреналин - от ужасяващи влакчета до екстремни водни пързалки - но понякога технически дефекти и човешка грешка превръщат забавлението в сълзи и кървави разследвания.

В България този ужас се разигра пред очите ни. Въпреки че постоянно търсим баланс между забавление и безопасност, трагичната случка с детето, изгубило живота си в Несебър подчертава, че дори най-популярните и предпочитани забавления могат да се превърнат в капан без достатъчен контрол.

На 18 август 8-годишно момче загина при трагичен инцидент на Южния плаж в Несебър, след като скъсване на въже при парасейлинг го изхвърли във водата от около 40–50 метра височина.

Ето кои са някои от най-опасните атракциони в света, включително увеселителни влакчета и други съоръжения, свързани с тежки инциденти, технически проблеми или дори фатални събития:

Ужасяващи и забранени атракциони

Verrückt (Schlitterbahn, Канзас, САЩ) - това беше най-високата водна пързалка в света - близо 52 метра. През 2016 г. малко момче беше изхвърлено от плавателния плот и загина. Причините - лоша конструкция и скрити дефекти - доведоха до арести и окончателно затваряне на атракциона.

- това беше най-високата водна пързалка в света - близо 52 метра. През 2016 г. малко момче беше изхвърлено от плавателния плот и загина. Причините - лоша конструкция и скрити дефекти - доведоха до арести и окончателно затваряне на атракциона. Son of Beast (Kings Island, Охайо, САЩ) - най-високото и най-бързо дървено влакче с вертикални завои. След сериозни инциденти и медицински случаи (наранявания, контузии) беше съборено през 2012 г.

- най-високото и най-бързо дървено влакче с вертикални завои. След сериозни инциденти и медицински случаи (наранявания, контузии) беше съборено през 2012 г. The Big Dipper (Battersea Park, Лондон) - известен още като "козината на смъртта". Влакчето се откъсва, при което "изхвърля" хора по трасето, в резултат на което загиват 5 деца през 1972 г.

- известен още като "козината на смъртта". Влакчето се откъсва, при което "изхвърля" хора по трасето, в резултат на което загиват 5 деца през 1972 г. Space Journey ride (Shenzhen, Китай) – кабина, сбъркана при технически проблем, паднала и убила шестима души и остави още много други посетители ранени.

– кабина, сбъркана при технически проблем, паднала и убила шестима души и остави още много други посетители ранени. Thunder River Rapids Ride (Dreamworld, Австралия) - през 2020 г. четирима души загинаха в инцидент с този ураганен воден атракцион, а собственикът бе глобен с милиони долари.

Атракциони за възрастни

The Smiler (Alton Towers, Англия) - сблъсък между пълен и празен влак през 2015 г. доведе до сериозни наранявания, включително две ампутации на крака, и глоба в размер на 5 млн. паунда за собственика.

- сблъсък между пълен и празен влак през 2015 г. доведе до сериозни наранявания, включително две ампутации на крака, и глоба в размер на 5 млн. паунда за собственика. Superman The Ride (Six Flags New England, САЩ) - през 2004 г. човек беше изхвърлен от рамото. Именно падането е причинило смъртта му заради нехайство от страна на персонала при закрепването на предпазното устройство.

- през 2004 г. човек беше изхвърлен от рамото. Именно падането е причинило смъртта му заради нехайство от страна на персонала при закрепването на предпазното устройство. The Cyclone (Coney Island, Ню Йорк) - историческо влакче от 1927 г., на което са се случили няколко трагични инцидента (включително падания и фатални инциденти през 1985 и 2007 г.), но все още функционира.

Нелетални, но с екстремен адреналин и множество технически рискове

Eejanaika (Япония) - 4-измерно влакче, което обръща столчетата на 360 градуса в различни посоки. Изключително нестабилен дизайн, изискващ многократни подобрения.

- 4-измерно влакче, което обръща столчетата на 360 градуса в различни посоки. Изключително нестабилен дизайн, изискващ многократни подобрения. Механичен бик - въпреки че не е атракцион от тематичен парк, този „увеселителен“ механизъм е довел до над 27 000 спешни случаи (счупвания, навяхвания) поради своето агресивно движение.

Други опасни случаи

Orlando Free Fall (Icon Park, САЩ) – през 2022 г. 14-годишно момче е изхвърлено от атракцион поради неплътно заключване на седалката и липса на допълнителен колан. Семейството му получи 310 млн. долара обезщетение.

Action Park (Ню Джърси, САЩ) – известен е с опасните си атракциони и многобройни инциденти през 1980-те. Дори амеркинаския президент Доналд Тръмп го смята за твърде рисков.

Какво е усещането да падате от 40-етажна сграда - вижте в следващото видео.

