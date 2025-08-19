Дете е починало в Индия от инфекция, причинена от „амеба, която изяжда мозъка“. Тестовете, направени в болницата, по-късно потвърждават, че тя е заразена с първичен амебен менингоенцефалит.

9-годишно момиче е едно от трите случая в района, заразени с рядката и често фатална болест, заявяват от местните здравни власти, а здравен служител допълва пред The Indian Express: "Нямаме представа как тримесечното бебе се е заразило с тази рядка болест".

Болестта се причинява от Naegleria fowleri - това е свободно живеещ микроорганизъм, който се среща в топлата сладка вода и почвата и може да проникне в организма чрез заразена вода или почва. Той достига до мозъка и унищожава тъканта.

Кои са амебите, изяждащи мозъка?

Специалистите от години знаят, че хората, които използват нети иригатори за назалните промивки, могат да се заразят с бактерия, която прониква в мозъка и го изяжда, ако не си служат с подходяща вода. Учени обаче са свързали втори вид смъртоносна бактерия с промивки, алармира Асошиейтед прес.

Американските центрове за контрол и профилактика на заболяванията обявиха, че за първи път зараза с Acanthamoeba е свързана с иригатори и други устройства за назални промивки. Те отново предупреждават, че назалните промивки с чешмяна вода могат да имат потенциално смъртоносни последици, макар и много редки.

Преди повече от 10 години смъртни случаи заради проникваща в мозъка амеба Naegleria fowleri в САЩ бяха свързани с назални промивки. В по-ново време здравните власти започнаха да отбелязват назалните промивки като обща тема при болести, предизвикани от друг микроскопичен паразит Acanthamoeba.

"Публикувахме това проучване, защото искаме хората да са наясно с този риск", казва д-р Джулия Хастън от Центровете за контрол и профилактика на заболяванията.

За новото изследване е използвана информация за 10 пациенти, разболели се от 1994 г. до 2022 г., трима от които са починали. Специалистите отбелязват, че не могат да бъдат сигурни как са се заразили те, но всички са имали отслабена имунна система и са си правели назални промивки. Пълните резултати от научноот изследване са публикувани в списание Emerging Infectious Diseases.

Какво са нети иригираторите?

Нети иригаторите са едно от по-известните средства за промиване на носа. Те приличат на малки чайници с дълги чучури и обикновено са изработени от керамика или пластмаса. Пълнят се с физиологичен разтвор, след което течността се излива в едната ноздра. Тя излиза от другата, като отмива алергени и други замърсители.

Съществуват и други методи за изплакване на носните проходи, включително специално оформени чаши и пластмасови флакони, които се стискат.

Защо не трябва да се използва чешмяна вода за нети иригиратори?

Чешмяната вода в САЩ се обработва, за да отговаря на стандартите за безопасна питейна вода, но в нея все още могат да бъдат открити ниски нива на микроскопични организми. Обикновено това не е проблем, когато хората пият или готвят с тази вода, но може да представлява по-голяма опасност, когато чешмяната вода се използва за други цели - например в овлажнители или за промиване на носа.

Здравните власти препоръчват за промивки да се използва преварена, стерилна или дестилирана вода.

