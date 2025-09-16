Бриел Адамс-Уитли е родена със синдром на Ханхарт – рядко заболяване, засягащо 1 на 1 000 000 души, характеризиращо се с пълното отсъствие на част от ръцете, краката или пръстите. Въпреки това, тя не се отдава на отчаянието, дори напротив - успява да изгради огромна база последователи в социалните медии, в стремежа си да докаже, че състоянието ѝ не пречи да следва мечтите си.

26-годишната жена е родена в Сао Пауло, Бразилия, но е осиновена малко сред раждането от семейство в Юта, САЩ.

Израснала е с майка, която я е насърчавала към независимост, нещо което впоследствие помага на Бриел да не позволи ограниченията да я спират. И днес тя е успешен инфлуенсър, с милиони последователи в социалните мрежи, където споделя клипове, на които танцува, създава сложни гримове и разказва за живота със съпруга си Адам.

„Сега, от позицията си на успешен и независим възрастен човек, изпитвам огромна любов и благодарност към своята осиновителка. Затова, че че видя потенциала в мен и не се отказа да ме подкрепя и насърчава“, казва днес Бриел пред Daily Star.

И допълва: „Едно от първите неща, които трябваше да науча в живота си, беше да се качвам и слизам по стълбите, тъй като живеехме в къща на два етажа. Трябваше да се науча и да ходя самостоятелно. И въпреки това никога не съм гледала на себе си като на човек с увреждане и това е заради това упоритостта на майка ми в това да ме увери, че съм независима.“

Именно нагласата мотивира Бриел дори да се научи да прави неща, които привидно изглеждат невъзможни за състоянието ѝ - като това да танцува и да се гримира сама. За последното дори започва да дава онлайн уроци.

За целта тя използва врата, раменете и устата си, чрез които усъвършенства визията.

Освен успешен инфлуенсър, Бриел е и щастливо омъжена жена. Сключва брак със съпруга си Адам през юни, 2021 г., малко след като се запознават. „Не вярвах особено в перфектната половинка или нещо подобно, докато не срещнах Адам“, споделя Бриел.

Младият мъж е неотлъчно до съпругата си, дори и в социалните мрежи. Дори ѝ помага да създаде по-персонализирана обстановка при заснемане на нейните видеа.

Бриел добавя: „Когато започнах да се срещам със съпруга си, той ми купи бюро и скъси краката му до моя ръст, за да ми е по-удобно да се гримирам. Снабди ме също и с подходяща лампа и продукти за грим.“

Още за невероятните способности на хората с редки заболявания - във видеото:



