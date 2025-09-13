Красивата визия е това, което движи живота на Мери Сиклър. Тя е модел със зашеметяваща кариерата и кралица от конкурсите за красота. Но в живота ѝ се случва нещо неочаквано, което ѝ помага да разбере, че външността е определяла до голяма степен нейната идентичност и чувството за собствено „аз“.

В началото на декември, 2024 г. Мери започва да оплешивява, проявявайки симптоми на алопеция ареата – автоимунно заболяване, което се изразява в косопад на малки петна, но не пълна загуба на коса. Първоначално, медицинските специалисти, които посещава 22-годишната жена, са уверени че косата ѝ ще се възстанови с помощта на стероидни инжекции.

Вместо това обаче тя продължава да губи косата си при всяко ресане и къпане и сякаш дори докосване.

Лекарствата така и не помагат на Сиклър. Вместо това състоянието ѝ се влошава – губи и миглите, и веждите си. В крайна сметка ѝ е поставена дигнозата алопеция универсалис – състояние с пълна липса на окосмяване по цялото тяло.

„Помня как се прибрах у дома, погледнах се в огледалото и никога не се бях чувствала по-грозна,“ разказва младата жена пред People. „Косата ми беше на петна, миглите ми напълно ги нямаше, нямах и вежди. И честно казано вече не можех да разпозная себе си.“

Алопецията сякаш отнема не само косата на Мери, но и цялата ѝ идентичност. Тя се състезава в конкурси за красота още от 10-годишна възраст, а кариерата ѝ на модел набира сериозна скорост преди диагнозата - последната ѝ фотосесия е за кампания на Louis Vuitton.

Вместо да разкрие състоянието си пред работодатели и приятели, Сиклър сама се отдръпва без обяснения, защото е убедена, че липсата на коса ще доведе до загуба на работа и доверие.

Единствените хора, които знаят за какво се случва са нейните родители - само те имат представа какво се крие под перуката, микроблейдинга на веждите и изкуствените мигли.

„Не исках никой да ме вижда без коса и вежди,“ казва Сиклър. „Страхувах се, че хората вече няма да ме смятат за красива.“

Депресията ѝ е дълбока и продължителна. Тя обвинява себе си за случилото се. Но всичко се променя един ден – докато гледа неделна литургия, в която по случайност е засегната темата за косопада. Свещеникът казва на събралите се, че оплешивяването не е по вина на човек. Тези думи докосват дълбоко Сиклър.

Така, постепенно, начинът ѝ на мислене започва да се променя. Осъзнава, че може да бъде нещо много повече от красива външност - преди всичко добър и ценен човек.

Така, Мери се завръща на сцените за конкурси за красота. Първоначално се крие под перуката и изкуствените мигли. Въпреки че разбирането ѝ за красота еволюира, все още не е готова да разкрие алопецията си.

Има много „проба-грешка“, докато открие как най-добре да се представи. Използва различни комплекта изкуствени мигли, а перуката, която носи е тип lace 360 – с мрежичка, която се поставя по целия контур на главата, за да изглежда максимално естествено.

През май, 2025 г. Сиклър заема второ място на конкурса Мис Тексас. Следва решението да участва и в Мис САЩ.

Организацията на голямото състезание позволява на участничките да се състезават в два щатски конкурса на година, затова Сиклър се явява и на Мис Невада през юли. И печели конкурса, нещо, което директно я класира за за националния Мис САЩ. Той все още няма определена дата, но Мери се готви усилено, включително и да каже истината пред света.

На 8 септември тя разкри диагнозата си публично, споделяйки поредица от видеа в социалните мрежи. Една истинска демонстрацията на увереност и смелост – Мери Сиклър е първата жена с публично призната алопеция, която печели конкурс за красота и която ще се състезава на Мис САЩ.

Вече е започнала дори и завръщането си към модата – този път без тайни. Тя ще дефилира на подиума на Седмицата на модата в Ню Йорк, а преди около месец е направила фотосесия за NFL (Националната футболна лига на САЩ).

„Отне ми дълго време, за да започна отново да се възприемам и да се виждам като красива, но мисля, че направих първите, най-важни стъпка. Истината е, че ако човек сам възприема себе си като красив, то тогава и останалите ще го видят като такъв“, убедена е днес Мери Сиклър.

Още за живота с автоимунното заболяване алопеция - във видеото:



