На 11 септември тази година се навършват 24 години от терористичните атаки в САЩ - огромна трагедия, която остави дълбоки белези не само в Америка, но и по целия свят.

На 11 септември 2001 г. светът спря да диша. Отвлечени самолети, разтърсени небостъргачи, хиляди невинни жертви и прах, който покри всичко. 24 години по-късно, този жесток момент остава завинаги в дълбините на колективното съзнание.

Едно фатално утро, останало във вечността

Два от общо четири самолета са разбити в кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк

Първият от двата отвлечени самолета се удря в Северната кула на Световния търговски център, последван от втори удар в Южната кула в 9:03 ч., на 11 септември 2001г.

Минути след него друг отвлечен самолет се забива в Пентагона, а четвъртият, полет 93 на United Airlines, се разбива в поле в Пенсилвания, след като екипажът и пътниците не успяват да се преборят с похитителите.

Снимка: Getty Images

Разруха, смърт и героизъм

В онзи трагичен ден загиват близо 3000 души, което превръща събитието в най-смъртоносната терористична атака в историята на САЩ.

Между всичко, което се руши, между болката и страха, има и героични подвизи. Служителите реагират светкавично и тръгват към горящите кули, но някои от тях така и не се връщат. Цивилни граждани си помагат един на друг, за да се спасят, а пътниците на борда на Полет 93 жертват живота си, за да предотвратят по-нататъшни разрушения. Тези ярки прояви на храброст са дълбоко вкоренени в националната ни памет.

Снимка: Getty Images

Организатор на атаките бе терористичната групировка „Ал-Каида“, предвождана от Осама бин Ладен. Мотивите - омраза, религиозен фанатизъм и глобален конфликт. Последиците от 11 септември не се измерват само в загуби. Те доведоха до драстични промени в сигурността, във външната политика, в начина, по който пътуваме и мислим.

И днес, на всяка годишнина, имената на жертвите отново се произнасят. Защото тази трагедия не е просто история, тя е жива памет. Памет за загиналите, за героите и за един свят, който никога повече няма да бъде същият.

Снимка: Getty Images

Вижте историята на една от оцелелите в най-ужасяващия терористичен акт на 21 век - тук: