Марси Бордърс – „Прашната дама“, която се превърна в символ на атаките от 11 септември

Навършват се 24 години от атентатите на 11 септември 2001 г., когато са извършени поредица от 4 съгласувани самоубийствени атаки срещу САЩ. Два от общо четири самолета са разбити в кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк. Броят на загиналите надхвърля 2900, а една от оцелелите е Марси Бордърс, която се превръща в символ на атентатите. Наричат я „Прашната дама“ (“The Dust Lady”), заради снимката, която е направена, след като тя се спасява.

Марси Бордърс е на 28 години и работи едва от месец за Американската национална банка в Северната кула на Световния търговски център. След като самолет, похитен от терористи, се врязва в кулата, Марси успява да избяга в съседна сграда, където е снимана от фотографа Стан Хонда. На снимката младата жена е покрита цялата в прах, който също се разнася във въздуха около нея и сякаш е осветен от мистериозна жълта светлина.

Тази фотография остава една от най-разпознаваемите и болезнени от 11 септември, а Бордърс остава в историята като „Прашната дама“ и се превръща в символ на атентатите. Години по-късно снимката продължава да бъде включвана в документални филми, статии и мемориали.

Снимка: Instagram

Съдбоносният ден

Марси живеела в Байон, Ню Джърси. Наскоро започнала работа като административен асистент в Американската национална банка, чиито офиси се намирали на 81-вия етаж на Северната кула. При удара на самолета в 8:46 сутринта тя и колегите ѝ усетили как сградата се разтърсва, а мебели и вещи политат от прозорците.

Бордърс побягнала по стълбището и около час по-късно успява да излезе. В този момент Южната кула вече е ударена и започва да се срутва. Облакът от прах я събаря на земята, тя не може да си поеме въздух и не вижда. Непознат мъж я издърпва и отвежда в лобито на близка сграда. Именно там фотографът Хонда заснема единствената снимка, която ще се превърне в символ.

„Тази жена влезе напълно покрита с прах. Беше странна гледка. Спря за миг и аз направих само един кадър – просто нямах време за повече, след което някой я отведе нагоре и тя изчезна“, разказва по-късно Хонда.

След това Бордърс тръгва пеша до южния край на Манхатън и се прибира у дома с ферибот.

Личната травма

Марси признава, че никога не се възстановява от преживяното. Тя започва да се страхува от високи сгради и самолети. Дълго след трагедията тя остава безработна. През април 2011 г. постъпва доброволно в център за рехабилитация. Седмица по-късно, след новината за смъртта на Осама бин Ладен, тя казва, че най-накрая може да почувства някакво облекчение и да започне да се справя с травмата.

Снимка: Instagram

През 2012 г. Бордърс даде интервю за Франс прес, в което казва, че не е получила нито психологическа, нито финансова помощ след атентатите. Разказва й как продължава да живее в страх и рядко излиза от дома си, защото не може да си представи, че ще попадне на публично място, което може да стане обект на терористични атаки.

Борбата със здравето и смъртта

През август 2014 г. Бордърс е диагностицирана с рак на стомаха. Самата тя вярва, че заболяването е резултат от токсичния прах, който вдишва на 11 септември:



„Напълно вярвам в това, защото никога не съм имала сериозни заболявания. Нямам високо кръвно, холестерол или диабет.“

Въпреки лечението и огромните медицински разходи (над 190 000 долара), тя не успява да се пребори. Марси Бордърс умира на 24 август 2015 г. на 42-годишна възраст.

Снимка: Instagram

