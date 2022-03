Един шамар неочаквано насочи вниманието на всички към една жена без коса. Провокативните шеги на комика Крис Рок към Джейда Пинкет Смит заради прическата й предизвика гнева на нейния съпруг. Той не издържа и зашлеви Рок на сцената. По-късно се извини за шамара.

Шегата не беше никак смешна за Джейда. Тя остана с каменно лице, докато комикът я наричаше "Редник Райън". Сравнението идва от филма с Деми Мур, в който тя обръсва косата си, за да се впише в армията. На Оскарите тя беше с обръсната коса, но, разбира се, не винаги е изглеждала така.

След инцидента на Оскарите тя публикува следното съобщение в Инстаграма си - "Това е сезон за изцеление и аз съм тук за това."

Преди време съпругата на Уил Смит открито говори за своя проблем с косопада, по-конкретно алопеция. Това е заболяване, свързано със загуба на коса, което има и различни други проявления.

Съществуват локални алопеции, при които косата пада на гнезда, травматични алопеции, алопеции, предизвикани от медикаменти, от системни заболявания, и др. Лечение има, но само когато формата на протичане е лека. Болестта най-често засяга млади хора под 25 години и деца.

В повечето случаи се появяват малки кръгли плешиви петна. И всичко може да спре до тук. При някои хора обаче загубата на коса е по-обширна. Заболяването може да прогресира и да доведе до пълна загуба на косата.

Косата на Джейда започнала да пада през 2018 г.

До този момент можем да я видим на снимки от различни събития с естествено къдравата й черна коса, с дълга и изправена или с прическа с романтични вълни.

Ето така изглежда актрисата на прожекцията на късометражния анимационен филм "Final Flight of the Osiris" и дебюта на видеоиграта "Enter the Matrix" на 4 февруари 2003 г.

Постепенно започва да скъсява косата си.

А понякога използва екстеншъни.

Джейда споделя, че косата й винаги е била важна част нея, а грижите за нея са били "красив ритуал".

Тя описа и ужаса от загубата на коса.

„Беше ужасяващо, когато започна за пръв път. Един ден под душа ръката ми беше пълна с косми, а аз си помислих „Боже, оплешивявам“. Беше един от случаите в живота ми, когато буквално треперех от страх. Затова започнах да си подстригвам късо косата и продължавам да го правя.“

През юли 2021 г. Джейда обяви, че се предава. Дъщеря й Уилоу успява да я убеди да обръсне косата си.

„Уилоу ме накара да го направя, защото е време да се откажа. Имах избор да имам ли коса, или не. И един ден вече нямах избор", пише Джейда в Инстаграма си.

Джейда е посещавала много специалисти, за да открие каква е причината за косопада, но никой от тях не е бил способен да ѝ посочи какво се случва в тялото ѝ и защо започва да губи косата си.

Затова актрисата е решила да се научи да се харесва каквато е и да превърне в качество това, което до тогава е приемала за недостатък.