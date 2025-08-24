Денят 24 август 2025 г. може да доведе до неочаквани обрати, особено в работата и личните отношения. Бъдете гъвкави и готови да реагирате бързо.

Хороскопът на Алена за 24 август. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Интимните ви отношения са нестабилни. Пазете се от разочарование и пълен разрив в отношенията с новата си интимна връзка. Ако не сте уверени в чувствата си, не се поддавайте на желанието за сексуални наслади, защото рискувате да си създадете проблеми.

ТЕЛЕЦ

Не пропускайте да покажете на семейството чувствата си. Не лишавайте от внимание любимите си хора. Сексът ще зареди и двама ви с положителни емоции и невероятни изживявания. Не го пропускайте.

БЛИЗНАЦИ

След напрежението през деня заведете любимия си на ресторант или си създайте уютна обстановка у дома, за да се насладите на чувствата си. Имате възможност да си доставите незабравими сексуални наслади.

РАК

В личният живот ще жънете успехи. Отдавна не сте били така щастливи и изпълнени с желание да обичате. Споделете чувствата си. Естествено е сексуалният ви живот да е желаният от вас, а сексът тази вечер да ви дари с незабравими мигове.

ЛЪВ

Вечерта ще се радвате на хармонични отношения у дома. Промените в личния ви живот засягат и любовните ви отношения. Не рискувайте да предприемате крачката към развод, само защото сте ядосани. Липсата на хармония в леглото ви наранява, защото сте надали ухо на интригите.

ДЕВА

Вечерта не се карайте с близките си, а се усамотете и се вгледайте в чувствата си. Ако сте влюбени, докажете го. В семейството ви липсва хармония и вреди на нормалните ви сексуални отношения. Възвърнете си насладата от интимните мигове.

ВЕЗНИ

Въпреки всички трудности през деня, вечерта очаквайте приятна романтична среща. Не пропускайте да споделите чувствата си. Отдайте се на интимни мигове и сексуални удоволствия, само ако желанието ви е взаимно. Ще се заредите със сили, а те са ви необходими.

СКОРПИОН

Ако не сте прекалили с претенциите към интимната си половинка и не сте развалили настроението й, очаквайте романтична среща. Въпреки желанието ви да се отдадете на интимни преживявания и сексуални удоволствия, трябва да се откажете от намеренията, ако имате до себе си роден в Риби.

СТРЕЛЕЦ

Не са изключени проблеми в личните отношения, свързани с нежеланието на брачния ви партньор да прояви разбиране към проблемите ви. Естественият изход от проблемите е отказът от секс тази вечер, но това не трябва да ви притеснява.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Възможна е разправия заради ревност или самолюбие. Силното сексуално привличане и страхът да не загубите синхрона в интимните мигове, който ви радва и зарежда със сили, ще ви обвърже.

ВОДОЛЕЙ

Любовта ще ви помогне да излекувате всички стари душевни рани. Решите ли да избързате с разговори и изясняване на отношенията, ще си създадете сериозни проблеми с интимния партньор и ще се лишите от секс.

РИБИ

В личните ви отношения цари хаос, заради невъзможността ви в този ден да сте верни на интимния си партньор. Флиртувате така, че всички да разберат. Не се надявайте на сексуални мигове тази вечер, защото сами сте допуснали ревността да отдалечи любимия ви.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK