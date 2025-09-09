Красивите и подчертани мигли са запазена марка на всяка жена, но какво да правим, когато спиралата за мигли ни причинява дискомфорт, който може да се изразява в парене, сълзене и дразнене? Причините могат да са няколко и със сигурност трябва да потърсим решение, за да се радваме на продукт за красота, без който почти никоя жена не може.

Проверка на срока на годност

Ако преди не сте имали проблеми с марката спирала, която използвате, и внезапно се появи сълзене или парене на очите, проверете срока на годност. Спиралата за мигли има един от най-кратките срокове на годност сред разкрасителните продукти и трябва да се подменя на всеки 3-6 месеца в зависимост от марката и какво показва етикетът. След изтичане на срока на годност спиралата за мигли претърпява промени, които могат да я направят не само неефективна, но и опасна за очите.

Изберете продукт за чувствителни очи

Пазарът изобилства от формули за чувствителни очи, както и такива, които съдържат само естествени съставки. Водоустойчивите спирали по-трудно се разтичат и влизат в окото. Хипоалергенните варианти са без дразнещи съставки.

Техника на нанасяне

Ако причината не се крие в марката или срока на годност, то пробвайте различна техника за нанасяне. Понякога когато спиралата попадне твърде близо до лигавицата на окото, това може да причини дразнене, парене и сълзене. Опитайте да нанасяте продукта само по дължината и върховете на миглите.

Свалянето на грим – не го подценявайте

Използвайте мек продукт за сваляне на грим. Уверете се, че сте премахнали всички остатъци от спиралата вечерта. Ако има нещо останало по очите от спиралата за мигли, то може да е причината очите да сълзят на другия ден.

Направете почивка

Ако сълзенето продължава, направете почивка за няколко дни и не поставяйте спирала за мигли, както и други продукти за очи. Дайте време на окото да се възстанови и да няма дразнители. Ако проблемът продължава, направете си тест за алергии. Той може да покаже алергия към някоя от често използваните съставки в продукта за красота. Ако сълзенето, паренето и дискомфортът продължават, потърсете специалист дерматолог или офталмолог.

Още полезни съвети:

Не помпайте четката в тубичката. Това вкарва въздух, изсушава продукта и създава условия за развитие на бактерии, които могат да дразнят очите.

След нанасяне изчакайте няколко секунди, преди да мигнете силно. Така спиралата няма да попадне в окото.

Не споделяйте спиралата си. Ползването на чужда спирала може да пренесе бактерии и да предизвика възпаление.

