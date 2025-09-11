Когато чуем израза „тип личност“, първата асоциация е: сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. Поне такива бяха типажите допреди няколко години. Днес обаче все повече се налага една нова теория, която вече заема „челните места“ в TikTok и останалите социални мрежи.

Теорията разграничава два типа личности - А и B. Разработена от кардиолозите Майър Фридман и Рей Розенман още в края на 50-те години, първоначално е била свързана с риска от коронарна болест на сърцето - тоест използвана е единствено от лекари и само с цел благополучието на пациентите.

Нестандартна класификация

Тип А се характеризира с високи амбиции, състезателност, организираност, нетърпеливост. Хората от този тип са енергични, инициативни, високо взискателни към себе си и другите, склонни към работохолизъм. И могат да изпитват повишени нива на стрес и податливост към сърдечно-съдови заболявания.

се характеризира с високи амбиции, състезателност, организираност, нетърпеливост. Хората от този тип са енергични, инициативни, високо взискателни към себе си и другите, склонни към работохолизъм. И могат да изпитват повишени нива на стрес и податливост към сърдечно-съдови заболявания. Тип B е пълната противоположност - с едно много по-спокойно и „отпуснато“ поведение. Хората от типа са по-малко състезателни, по-толерантни и не толкова тревожни. Те умеят да почиват без чувство за вина. И като цяло са склонни да обръщат повече внимание на удоволствието от самия процес, отколкото на крайния резултат.

Актуална и реалистична ли е класификацията

Разбира се, подобно разделение е твърде крайно. Повечето хора не могат да се вместят само в един от предложените типове и съчетават характеристики и на двата. Високата тревожност корелира със здравословни проблеми, но същевременно съвестността и трудолюбието са свързани с доброто общо физическо и психическо благополучие.

Днес специалистите предпочитат да се съсредоточават върху конкретни черти и активно използват модела „голямата петорка“. Петте черти са: откритост, съвестност, екстровертност, приятелско отношение и емоционална стабилност. Всеки човек се различава по степента на проявление на всяка от тях.

И въпреки това, поп-психологията е трудно да бъде убедена - затова и потребителите на социалните мрежи продължават да защитават класификацията по тип.

Защо всички искат да бъдат тип B

Желанието да бъдеш по-спокоен, по-отпуснат, да живееш за удоволствието, а не за работата, е логичният и силен отговор на човечеството към съвременната култура на суетата. Вероятно вече сме достигнали до момента, в който сме осъзнали колко сме уморени от постоянната надпревара, постиженията и резултатите - и искаме отново да се върнем към простите земни радости. А това, според класификацията на Фридман и Розенман, е постижимо единствено за хората от тип B, пише MarieClaire.

Факт е, че съвременният човек е разочарован и изтощен от работата, което означава, че системата от житейски ценности вероятно трябва да се преразгледа и изгради наново - буквално от нулата.

